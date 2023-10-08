Глава фан-группы Валиевой о ролике на Таймс-сквер: «Это идея болельщиков Камилы из Китая. Там ее очень любят, всячески поддерживают»

Глава фан-группы Камилы Валиевой рассказала об акции в поддержку спортсменки.

Ролик с Валиевой показали на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Видео демонстрировалось на большом экране одного из зданий и включало в себя фрагменты из выступлений фигуристки.

– Идея пришла к болельщикам Камилы из Китая – мы с ними готовим поддержку для Камилы совместно. Но три девушки из группы решили сделать от себя личный подарок и придумали это видео.

Далее они рассказали нам, что хотят, а мы уже нашли в России двух девушек, кто монтировал видео и искал нужные кусочки. На все ушло 2-3 недели. Цель – показать, как мы любим , что она – настоящий гений, бриллиант и что ее любят во всем мире!

В Китае после Игр образовалась большая группа фанатов. Там очень любят Валиеву и всячески ее поддерживают. Китайская фан-группа нам помогает в поддержке Камилы.

Они как никто умеют организовывать поддержку известных людей и спортсменов. Они часто нам присылают помощь для организации поддержки на соревнованиях. Описать любовь к Валиевой в Китае словами сложно – она к ней большая.

– Идея с Таймс-сквер тоже принадлежит китайским фанатам?

– Да, это личная поддержка одного из фанатов. Они организовали и все оплатили для этого, – сказала Дарья Киржаева.

Болельщики Валиевой из Китая разместили ролик с фигуристкой на Таймс-сквер в Нью-Йорке