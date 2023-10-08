Глава фан-группы Валиевой о ролике на Таймс-сквер: «Это идея болельщиков Камилы из Китая. Там ее очень любят, всячески поддерживают»

Теги сборная России болельщики женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Глава фан-группы Камилы Валиевой рассказала об акции в поддержку спортсменки.

Ролик с Валиевой показали на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Видео демонстрировалось на большом экране одного из зданий и включало в себя фрагменты из выступлений фигуристки.

– Идея пришла к болельщикам Камилы из Китая – мы с ними готовим поддержку для Камилы совместно. Но три девушки из группы решили сделать от себя личный подарок и придумали это видео.

Далее они рассказали нам, что хотят, а мы уже нашли в России двух девушек, кто монтировал видео и искал нужные кусочки. На все ушло 2-3 недели. Цель – показать, как мы любим Камилу, что она – настоящий гений, бриллиант и что ее любят во всем мире!

В Китае после Игр образовалась большая группа фанатов. Там очень любят Валиеву и всячески ее поддерживают. Китайская фан-группа нам помогает в поддержке Камилы.

Они как никто умеют организовывать поддержку известных людей и спортсменов. Они часто нам присылают помощь для организации поддержки на соревнованиях. Описать любовь к Валиевой в Китае словами сложно – она к ней большая.

– Идея с Таймс-сквер тоже принадлежит китайским фанатам?

– Да, это личная поддержка одного из фанатов. Они организовали и все оплатили для этого, – сказала Дарья Киржаева.

Болельщики Валиевой из Китая разместили ролик с фигуристкой на Таймс-сквер в Нью-Йорке

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11 комментариев

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N-fox
Молодцы, китайские болельщики! Приятно, что такое отношение к нашим девушкам!!!
+13
-5
+8
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Abdul Aziz
Ответ Маргарита В Сафронова
Китайцы успешно продавливают амеров.
там вроде экраны частные и любой человек за плату может поставить свое видео,рекламу и тд.
+5
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Mari Gams
Любовь объединяет, фаны из двух стран организовали поддержку любимой фигуристке , респект вам и уважение !
Ками звезда мирового уровня , уверена , ещё долго будет радовать всех своим волшебным катанием !
+11
-7
+4
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nikolett
Ну вот есть такие одержимые фанаты, что если есть возможность как-то необычно выразить свою поддержку и любовь, то ни за чем не постоят. И дело даже не в деньгах, а в желании потратить на это своё время, выйти на связь с нужными людьми и прочее. То есть желание настолько заморочиться. Но в итоге приятно всем.
Камиле это очень важно сейчас, думаю.
Молодцы, фанаты из Китая.
+7
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justbored
Ответ Маргарита В Сафронова
Китайцы успешно продавливают амеров.
Кошки сами себя не накормят, меж тем.
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Иван Маунтбаттен
Г-жа Киржаева возглавляет фан-группу Валиевой? Она же комиссарила у другой фигуристки:)
+4
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thelittlecreature
Глава фан-группы звучит как главарь преступной группировки😂
0
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Anatiana
Ответ Маргарита В Сафронова
Китайцы успешно продавливают амеров.
Как продавливают?
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Marina Syrovova
Ответ Александр Подгорных
Дарья Киржаева фанатка из Китая?
Наш фан сектор
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