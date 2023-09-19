Кондратюк выступит в Омске и Москве, Гуменник – в Красноярске и Самаре: распределение фигуристов по этапам Гран-при России-2023/24

Теги сборная России мужское катание Александр Самарин Дмитрий Алиев Петр Гуменник Артем Ковалев Макар Игнатов Евгений Семененко Матвей Ветлугин Андрей Мозалев Илья Яблоков Глеб Лутфуллин Марк Кондратюк Григорий Федоров Серия Гран-при России Фигурное катание

ФФКР распределил фигуристов сборной по этапам Гран-при России-2023/24.

Гран-при России-2023/2024

Мужчины

1-й этап

Уфа, 13-16 октября

Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Евгений Семененко.

2-й этап

Омск, 20-23 октября

Матвей Ветлугин, Марк Кондратюк, Артем Ковалев, Григорий Федоров.

3-й этап

Красноярск, 27-30 октября

Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Петр Гуменник, Илья Яблоков.

4-й этап

Казань, 10-13 ноября

Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Григорий Федоров.

5-й этап

Самара, 17-20 ноября

Петр Гуменник, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Илья Яблоков.

6-й этап

Москва, 24-27 ноября

Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Марк Кондратюк, Артем Ковалев.

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7 комментариев

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Lina Dzhanibek
МО в этом сезоне радует интересными программами. Ждем!
+4
0
+4
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Allairina
Да, нынче очень привлекает МО, интересно, что получится. Жду. Всем парням успехов!
+3
0
+3
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Лия Романова
все этапы интересны у парней посмотреть
+2
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+2
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FlowerF
Печалька, что Дима Алиев не в Омске (((
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Елена Силкина
Жаль Александр Самарин не в Москве, но Дима Алиев будет, может быть схожу.
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Mariaku
Жаль, что мой новый фаворит, танцевальный и пластичный Илюша Яблоков не в Москве, но Димку, Матвея и Марка буду смотреть с трибун обязательно! Тёма Ковалёв, надеюсь, прокатает свою восхитительную "Трою" чисто, как на Кубке Первого и даже лучше!
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Елена Назырова
Парни более менее равны по силам, поэтому все этапы будет интересно смотреть
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