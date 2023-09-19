Кондратюк выступит в Омске и Москве, Гуменник – в Красноярске и Самаре: распределение фигуристов по этапам Гран-при России-2023/24
ФФКР распределил фигуристов сборной по этапам Гран-при России-2023/24.
Мужчины
1-й этап
Уфа, 13-16 октября
Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Евгений Семененко.
2-й этап
Омск, 20-23 октября
Матвей Ветлугин, Марк Кондратюк, Артем Ковалев, Григорий Федоров.
3-й этап
Красноярск, 27-30 октября
Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Петр Гуменник, Илья Яблоков.
4-й этап
Казань, 10-13 ноября
Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Григорий Федоров.
5-й этап
Самара, 17-20 ноября
Петр Гуменник, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Илья Яблоков.
6-й этап
Москва, 24-27 ноября
Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Марк Кондратюк, Артем Ковалев.
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