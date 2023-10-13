Журанков о Гран-при России: «Нужно было делать больше этапов, чтобы каждый участник катал по три-четыре этапа»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Андрей Журанков Камила Валиева Софья Акатьева Аделия Петросян Серия Гран-при России Фигурное катание

Андрей Журанков рассказал, как можно улучшить Гран-при России по фигурному катанию.

– На мой взгляд, в принципе федерация не совсем правильно выбрала стратегию для себя, когда решила ориентироваться на рамочный формат серии Гран-при от ISU. Я об этом уже говорил федерации, высказывал свое мнение, советовался с фигуристами. Это ребята с именами, призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы.

Фигуристам тяжело катать по четыре этапа подряд. Но откатать три этапа с разницей в одну-две недели между ними они точно способны. Катать два этапа подряд тоже могут, а потом третий через неделю тоже могут. Так что нужно было делать больше этапов, и чтобы каждый участник катал по три-четыре этапа.

– Юниоры так регулярно делают, у них может быть даже по два турнира за неделю.

– У взрослых, на самом деле, тоже бывает плотный график. Сейчас в мире вовсю идут предварительные соревнования перед стартом основного сезона, «челленджеры». И ряд фигуристов собирают полный набор таких стартов, каждую неделю ездят на «Небельхорн» и Мемориал Непелы.

Вспоминаю чемпионский год Лизы Туктамышевой, когда она выиграла Европу и мир. Осенью Лиза выступала вообще везде. У нее вся подготовка к этапам Гран-при шла через такие турниры, за сезон было под 10 стартов.

Так что, в принципе, все это возможно. Не было бы проблемы такой с наполнением составов в танцах и парном катании, гораздо интереснее была бы ситуация у девочек и мальчиков. Конкуренция на каждом этапе была бы выше.

Просто представьте, Петросян, Акатьева, Валиева и остальные катают не по два этапа, а по три-четыре. Их видят больше городов, они чаще пересекаются друг с другом. Это гораздо интереснее как для зрителя, так и для самих спортсменов полезно. Хороший психологический и физический тренинг.

Нужно брать примеры с лучших, например с биатлонной серии Гран-при. Девять стартов, пожалуй, будет перебором, но можно и сезон растянуть. Как в биатлоне в два этапа проводить Гран-при, до Нового года и после. Оставить хотя бы два-три этапа на февраль-март, а до Нового года – пять-шесть. Финал в апреле, и выходит отличная насыщенная серия Гран-при без пауз. В январе будет чемпионат Европы, а мы где будем в это время? – сказал комментатор.

Главное о фигурном Гран-при России: где выступит Валиева, какие призовые и почему федерация не показывает полные составы?

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17 комментариев

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Delirium
Больше этапов- выше затраты на организацию, а билеты далеко не во всех городах активно разбирают. Плюс, насколько я понимаю, хоккей тоже претендует на арены.
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AllaS
Для фигуристов оставшихся и без бешек даже , конечно нужны соревнования . Да и топы без ГС. Конечно было бы возможно растянуть этапы Гран- при на более длительный период и откатать по три этапа . Соревнования нужны всем фигуристам для практики . Здесь с Журанковым нельзя не согласиться .
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Александр Шульгин
Согласен полностью надо отходить от графика ориентированного на соревнования ИСУ
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unknownman
В России соревнования по фигурному катанию проходят каждую неделю. Каждую! Кто хочет 10 раз выступать, может 10. Журанков строит из себя умного, но как всегда, не в теме.
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glacial
Спорный момент по поводу количества этапов. Чем больше этапов, тем меньше зрителей, так как спортсменов распределяют всегда. Вот если бы фигуристы обязаны были бы условно участвовать в 3х этапах из 3х, тогда все топовые спортсмены так или иначе заработали бы очки ( понятно, что тогда у "не топовых спортсменов" не останется надежды побороться за 3 место, но я сейчас конкретно рассуждаю про зрительский формат медали): зритель был бы уверен, что он увидит на этапе достаточное количество топовых фигуристов, а не как в сложившейся ситуации завтра с Петросян. Кто ей составит конкуренцию? Никто. Уже все понятно, даже если она и сделает ошибки. Ясно, что у Аделии много болельщиков, это прекрасная фигуристка, но зрелищного драйва то уже не будет. ( в этом плане у мужчин куда интересней составы) В том году на некоторых этапах среди взрослых было мало зрителей. Так что по поводу физического и психологического тренинга, скорее вопрос одностороннего характера. Но то, что нужно по-другому что-то придумывать, это факт, - соглашусь.
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Anna Stefan
Ответ Док Аксель
Как и ледовые шоу, в которых наши фигуристы охотно принимают участие по понятной причине.
Надо гранты с шоу переместить на соревнования))
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Алексей Токарев
Да, после нового года почти нет соревнований.
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Вини
Как показала практика и этих этапов много оказалось. С такими составами нужно ещё меньше. Может быть хоть какая-та конкуренция появилась бы за место в топ-3 на этапе)))
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private dancer
А денег на всё это где взять ?
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polinarmax
Ответ private dancer
А денег на всё это где взять ?
если меньше денег тратить на шоу, то вполне хватит
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Алексей Токарев
Ответ Белые Росы
Он смотрел вчера короткую у парней? На трибунах сидела полторы дюжины зрителей в 8-м часу вечера по местному времени. Кто-нибудь еще готов кричать про популярность фк на местных соревнованиях?
На показательных, на открытии были полные трибуны. А потом всех как сдуло.
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Док Аксель
Ответ Delirium
Больше этапов- выше затраты на организацию, а билеты далеко не во всех городах активно разбирают. Плюс, насколько я понимаю, хоккей тоже претендует на арены.
Как и ледовые шоу, в которых наши фигуристы охотно принимают участие по понятной причине.
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Anna Stefan
Нужно топам давать по 3 этапа, а другим по 1-2 в зависимости от результатов. Не надо совсем слабым фигуристам давать по 2 этапа, невозможно смотреть на одних и тех же неваляшек по два раза. А юниоров, если есть такая возможность, отделить от взрослых и соревнования устраивать начиная с августа (примерно по графику ЮГП ИСУ) - а то получается то пусто, то густо - всё интересно, но при таком графике за всем не уследить. И поскольку ИСУ нас отстранил, может быть, стоит забить на их правила и приглашать сильнейших юниоров на взрослые соревнования? Зачем создавать себе неудобства только лишь для того, чтобы следовать правилам организации, к которой мы сейчас фактически не имеем отношения? В части пар, по крайней мере, точно - раз их у нас так мало, пусть соревнуются вместе со взрослыми, и тогда на каждый этап можно будет выставить по составу.
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arisstopane
похоже на попытку продавить альтернативу
клубным соревам этери тутберидзе...
разница в финансировании: журанкову нужен бюджет,
а идея этери на самоокупаемости...
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Блинчик
Журанков согласен лично проспонсировать свою затею?
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Anna Stefan
Ответ Белые Росы
Он смотрел вчера короткую у парней? На трибунах сидела полторы дюжины зрителей в 8-м часу вечера по местному времени. Кто-нибудь еще готов кричать про популярность фк на местных соревнованиях?
Там из парней почти не на кого было смотреть. На танцах зрителей было прилично, потому что до них выступали звёзды. Если бы в составе турнира были звёзды, то и зрители пришли бы))) Хотя с юниорами сложнее, конечно - их мало кто знает просто по причине того, что не успели узнать)))
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Белые Росы
Он смотрел вчера короткую у парней? На трибунах сидела полторы дюжины зрителей в 8-м часу вечера по местному времени. Кто-нибудь еще готов кричать про популярность фк на местных соревнованиях?
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