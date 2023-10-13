Журанков о Гран-при России: «Нужно было делать больше этапов, чтобы каждый участник катал по три-четыре этапа»

Андрей Журанков рассказал, как можно улучшить Гран-при России по фигурному катанию.

– На мой взгляд, в принципе федерация не совсем правильно выбрала стратегию для себя, когда решила ориентироваться на рамочный формат серии Гран-при от ISU. Я об этом уже говорил федерации, высказывал свое мнение, советовался с фигуристами. Это ребята с именами, призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы.

Фигуристам тяжело катать по четыре этапа подряд. Но откатать три этапа с разницей в одну-две недели между ними они точно способны. Катать два этапа подряд тоже могут, а потом третий через неделю тоже могут. Так что нужно было делать больше этапов, и чтобы каждый участник катал по три-четыре этапа.

– Юниоры так регулярно делают, у них может быть даже по два турнира за неделю.

– У взрослых, на самом деле, тоже бывает плотный график. Сейчас в мире вовсю идут предварительные соревнования перед стартом основного сезона, «челленджеры». И ряд фигуристов собирают полный набор таких стартов, каждую неделю ездят на «Небельхорн» и Мемориал Непелы.

Вспоминаю чемпионский год Лизы Туктамышевой, когда она выиграла Европу и мир. Осенью Лиза выступала вообще везде. У нее вся подготовка к этапам Гран-при шла через такие турниры, за сезон было под 10 стартов.

Так что, в принципе, все это возможно. Не было бы проблемы такой с наполнением составов в танцах и парном катании, гораздо интереснее была бы ситуация у девочек и мальчиков. Конкуренция на каждом этапе была бы выше.

Просто представьте, , , Валиева и остальные катают не по два этапа, а по три-четыре. Их видят больше городов, они чаще пересекаются друг с другом. Это гораздо интереснее как для зрителя, так и для самих спортсменов полезно. Хороший психологический и физический тренинг.

Нужно брать примеры с лучших, например с биатлонной серии Гран-при. Девять стартов, пожалуй, будет перебором, но можно и сезон растянуть. Как в биатлоне в два этапа проводить Гран-при, до Нового года и после. Оставить хотя бы два-три этапа на февраль-март, а до Нового года – пять-шесть. Финал в апреле, и выходит отличная насыщенная серия Гран-при без пауз. В январе будет чемпионат Европы, а мы где будем в это время? – сказал комментатор.

Главное о фигурном Гран-при России: где выступит Валиева, какие призовые и почему федерация не показывает полные составы?