Контрольные прокаты сборной России. Валиева, Туктамышева, Акатьева, Петросян, Хромых выступят с произвольными программами

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание контрольные прокаты Ксения Синицына Камила Валиева Софья Акатьева Майя Хромых Вероника Жилина Алина Горбачева Софья Муравьева Аделия Петросян Анастасия Зинина Фигурное катание

17 сентября фигуристки покажут произвольные программы на контрольных прокатах.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Москва

Женщины

Произвольная программа

Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала (ТВ – с 16:40).

Первая разминка

1. Софья Акатьева

2. Майя Хромых

3. Елизавета Туктамышева

4. Ксения Синицына

5. Анастасия Зинина

Вторая разминка

6. Алина Горбачева

7. Софья Муравьева

8. Вероника Жилина

9. Камила Валиева

10. Аделия Петросян

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Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Их покажет Первый канал

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8 комментариев

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Елена Спирина
Удачи девочкам и гладкого льда! Надеюсь, никто не снимется с пп
+2
0
+2
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kristyfklvr
Камику удачи! Надеюсь, произвольная будет такая же классная как и её короткая!
+2
-1
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Сейлем. Сейберхеген
Камила любим
+2
-1
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Дружба11
Лизонька-Храни тебя Вселенная и Оберегай, защити и огради от врагов,недругов,недугов!Все Светлые Силы Мира оберегайте и удостойте Защиты Елизавету Сергеевну Туктамышеву!Защиты людям которые по доброму относятся к Лизавете!
Всем Хорошим людям Добра и Позитива!Другим-благоразумия и помнить о карме и бумерангах!
ВСЕМ !!!Девочкам -хороших и успешных выступлений на ПП ОП,не волноваться!!!
0
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Аленка_76
Всем девчонкам удачи и гладкого льда!
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