Контрольные прокаты сборной России. Валиева, Туктамышева, Акатьева, Петросян, Хромых выступят с произвольными программами

17 сентября фигуристки покажут произвольные программы на контрольных прокатах.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Москва

Женщины

Произвольная программа

Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала (ТВ – с 16:40).

Первая разминка

1. Софья Акатьева

2. Майя Хромых

3. Елизавета Туктамышева

4. Ксения Синицына

5. Анастасия Зинина

Вторая разминка

6. Алина Горбачева

7. Софья Муравьева

8. Вероника Жилина

9. Камила Валиева

10. Аделия Петросян

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Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Их покажет Первый канал