Катарина Гербольдт: «Фаворит Гран-при в Уфе – Петросян. Возможно, она и вовсе лучшая фигуристка в стране»
Катарина Гербольдт назвала фаворитку этапа Гран-при России в Уфе.
Соревнования стартуют 14 октября.
«На мой взгляд, фаворит Гран-при в Уфе, конечно же, Аделия (Петросян). Возможно, она и вовсе лучшая наша фигуристка в стране. У нее есть ряд важных преимуществ, хотя я бы не забывала, что у нас достаточно сильных девушек, которые готовы побороться в этом году за звание лучшей фигуристки.
По Валиевой и Туктамышевой ключевой вопрос – смогут ли они найти в себе, внутри себя мотивацию продолжать выступать. Но что одна, что вторая, судя по тому, как они выкладываются на тренировках, в хорошей форме. А будут они выступать уже или нет, зависеть будет прежде всего опять же от их внутренней мотивации.
Акатьева, думаю, восстановится, этот процесс уже идет. Будем надеяться, что здоровье ее не подведет», – сказала Гербольдт.
Главное о фигурном Гран-при России: где выступит Валиева, какие призовые и почему федерация не показывает полные составы?
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