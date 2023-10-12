Катарина Гербольдт: «Фаворит Гран-при в Уфе – Петросян. Возможно, она и вовсе лучшая фигуристка в стране»

Катарина Гербольдт назвала фаворитку этапа Гран-при России в Уфе.

Соревнования стартуют 14 октября.

«На мой взгляд, фаворит Гран-при в Уфе, конечно же, (Петросян). Возможно, она и вовсе лучшая наша фигуристка в стране. У нее есть ряд важных преимуществ, хотя я бы не забывала, что у нас достаточно сильных девушек, которые готовы побороться в этом году за звание лучшей фигуристки.

По Валиевой и ключевой вопрос – смогут ли они найти в себе, внутри себя мотивацию продолжать выступать. Но что одна, что вторая, судя по тому, как они выкладываются на тренировках, в хорошей форме. А будут они выступать уже или нет, зависеть будет прежде всего опять же от их внутренней мотивации.

, думаю, восстановится, этот процесс уже идет. Будем надеяться, что здоровье ее не подведет», – сказала .

Главное о фигурном Гран-при России: где выступит Валиева, какие призовые и почему федерация не показывает полные составы?