Катарина Гербольдт: «Фаворит Гран-при в Уфе – Петросян. Возможно, она и вовсе лучшая фигуристка в стране»

Теги Катарина Гербольдт сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Камила Валиева Софья Акатьева Аделия Петросян Серия Гран-при России Край курая Фигурное катание

Катарина Гербольдт назвала фаворитку этапа Гран-при России в Уфе.

Соревнования стартуют 14 октября.

«На мой взгляд, фаворит Гран-при в Уфе, конечно же, Аделия (Петросян). Возможно, она и вовсе лучшая наша фигуристка в стране. У нее есть ряд важных преимуществ, хотя я бы не забывала, что у нас достаточно сильных девушек, которые готовы побороться в этом году за звание лучшей фигуристки.

По Валиевой и Туктамышевой ключевой вопрос – смогут ли они найти в себе, внутри себя мотивацию продолжать выступать. Но что одна, что вторая, судя по тому, как они выкладываются на тренировках, в хорошей форме. А будут они выступать уже или нет, зависеть будет прежде всего опять же от их внутренней мотивации.

Акатьева, думаю, восстановится, этот процесс уже идет. Будем надеяться, что здоровье ее не подведет», – сказала Гербольдт.

Главное о фигурном Гран-при России: где выступит Валиева, какие призовые и почему федерация не показывает полные составы?

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3 комментария

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Jessi
Естественно, у Петросян конкуренток в Уфе нет. Тут и фигуристок практически нет на ее этапе.
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Sonyas
Девчонка еще совсем ничего не выиграла. Но уже, опять медали навешивают. Ведь еще с предыдущей «надеждой» не разобрались.
+2
0
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