Роднина о проекте Global Skating Academy: «Клубное фигурное катание было всегда, но мы в этом деле не принимали участия»

Ирина Роднина оценила развитие клубного фигурного катания в России.

С 27 по 29 октября в Узбекистане пройдет клубный турнир под эгидой проекта Global Skating Academy (GSA), соучредителем которого является почетный вице-президент ISU Александр Лакерник. Также с GSA сотрудничает команда Этери Тутберидзе.

«Клубное фигурное катание было всегда, но мы в этом деле не принимали участия. Оно никогда у нас не было развито, мы выступали за общество. Хотя законы о физкультурных спортивных клубах у нас есть.

Но, как я это понимаю, им [Лакернику и Тутберидзе] просто скучно, нужно где-то как-то выступать, поэтому начинают играться со всякими терминами, примерно так же, как и журналисты.

На сегодняшний день я не знаю ни одного европейского клуба, который бы допустил российских спортсменов», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Россия строит альтернативу мировой фигурке – клубный формат с офисом в Узбекистане, в деле и Тутберидзе. Исследование Sports.ru