Соучредитель Global Skating Academy Ерашова: «Это частный проект, никаких государственных денег у нас нет. Пока работаем себе в убыток»

Теги Александр Лакерник Этери Тутберидзе Global Skating Academy Мария Ерашова Фигурное катание

Cоучредитель Global Skating Academу Мария Ерашова рассказала о проекте.

Вторым соучредителем клуба является почетный вице-президент ISU Александр Лакерник. Летом сборы в клубе проводили Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков. 

«Это частный проект, никаких государственных денег у нас нет и быть не может. У нас нет инвесторов, мы на полной самоокупаемости и пока работаем себе в убыток. 

Мы хотим подчеркнуть: это не клуб, созданный Лакерником и Тутберидзе. Наша концепция – приглашать разных тренеров, и уже в следующем сезоне мы планируем сотрудничество с известными иностранными специалистами. Можно сказать, что это наше уникальное торговое предложение. Раз уж мы первые вышли на этот рынок, сделать это надо было ярко.

А у Тутберидзе – лучший штаб в мире. И знаете? Когда видишь, как команда Этери Георгиевны работает на наших сборах, понимаешь, почему она столько достигла. Они выкладывались по максимуму – без скидок и халтуры», – сказала Ерашова.

В октябре Global Skating Academу проведет в Ташкенте клубный турнир для юниоров. В соревнованиях могут принять участие российские фигуристы. 

«С Тутберидзе мы этот вопрос не обсуждали. Безусловно, мы вышлем в «Хрустальный» приглашение, но ровно такое же, как и другим клубам. Решат заявиться – мы будем очень рады, ведь там занимаются фигуристы высочайшего уровня. Но мы открыты для всех и приоритет никому не отдаем», – заявила Ерашова.

Россия строит альтернативу мировой фигурке – клубный формат с офисом в Узбекистане, Тутберидзе тоже в деле. Исследование Sports.ru

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9 комментариев

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Vasiliy S
Ответ Лека-Лека
Любой долгосрочный бизнес-проект на начальном этапе убыточен. По своему опыту знаю, что производство, например, выходит на ноль минимум через три года, а стабильно начинает давать хорошую прибыль только через пять лет. Это, конечно, не производство. Но и им тоже время нужно.
> Любой долгосрочный бизнес-проект на начальном этапе убыточен.

Никто с этим не спорит
В новости же сказано, что убыточный проект на самоокупаемости, я хочу просто узнать, как это в теории работает
+4
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Vasiliy S
> . У нас нет инвесторов, мы на полной самоокупаемости и пока работаем себе в убыток.

Как можно самоокупаться, если работаете в убыток?
Как выручка 100к, но на закупку товара ушло 200к?
+5
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Viks
Это не клуб - это контора "Рога и копыта", которая за год своего существования дала несколько частных уроков кому-то там в Турции. То есть эта Academy сделала только одну попытку быть Школой фигурки и приглашаемыми преподавателями.
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Viks
Турнир вне юрисдикции ИСУ может организовать любая контора "Рога и копыта" - вопрос в участниках. Ежели частным порядком приедут два -три фигуриста, то это никак НЕ участие стран и НЕ клубное участие. Клубное участие - это когда фигуристов направляет и финансирует их клуб.
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