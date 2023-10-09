Соучредитель Global Skating Academy Ерашова: «Это частный проект, никаких государственных денег у нас нет. Пока работаем себе в убыток»

Cоучредитель Global Skating Academу Мария Ерашова рассказала о проекте.

Вторым соучредителем клуба является почетный вице-президент ISU Александр Лакерник. Летом сборы в клубе проводили Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков.

«Это частный проект, никаких государственных денег у нас нет и быть не может. У нас нет инвесторов, мы на полной самоокупаемости и пока работаем себе в убыток.

Мы хотим подчеркнуть: это не клуб, созданный Лакерником и Тутберидзе. Наша концепция – приглашать разных тренеров, и уже в следующем сезоне мы планируем сотрудничество с известными иностранными специалистами. Можно сказать, что это наше уникальное торговое предложение. Раз уж мы первые вышли на этот рынок, сделать это надо было ярко.

А у Тутберидзе – лучший штаб в мире. И знаете? Когда видишь, как команда Этери Георгиевны работает на наших сборах, понимаешь, почему она столько достигла. Они выкладывались по максимуму – без скидок и халтуры», – сказала Ерашова.

В октябре Global Skating Academу проведет в Ташкенте клубный турнир для юниоров. В соревнованиях могут принять участие российские фигуристы.

«С Тутберидзе мы этот вопрос не обсуждали. Безусловно, мы вышлем в «Хрустальный» приглашение, но ровно такое же, как и другим клубам. Решат заявиться – мы будем очень рады, ведь там занимаются фигуристы высочайшего уровня. Но мы открыты для всех и приоритет никому не отдаем», – заявила Ерашова.

Россия строит альтернативу мировой фигурке – клубный формат с офисом в Узбекистане, Тутберидзе тоже в деле. Исследование Sports.ru