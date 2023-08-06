Роднина об уходе Усачевой из группы Тутберидзе: «Там идет свой круговорот. Меня больше смущает, что уже в 4 года дети получают очень серьезные нагрузки»

Ирина Роднина оценила информацию об уходе фигуристки Дарьи Усачевой от Этери Тутберидзе.

Сообщалось, что 17-летняя спортсменка покинула группу тренера несколько дней назад и теперь думает о завершении карьеры.

«В группе Тутберидзе постоянно идет процесс. Приходят, уходят. Это началось еще с пятнадцатого года. Там идет свой круговорот.

Меня больше смущает, что уже в четыре года дети получают очень серьезные нагрузки. Выводить на результат надо чуть-чуть позже, как жизнь показала. Потому что до 15-16 лет они все прыгают, крутят. А после начинают бороться не с техникой и нервами, а с весом и ростом. Который остановить практически невозможно.

Они начинают нагрузки рано без учета, что с ними будет в переходном возрасте. Меня волнует, когда амбиции родителей бегут впереди способностей и возможностей ребенка», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.