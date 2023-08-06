Роднина об уходе Усачевой из группы Тутберидзе: «Там идет свой круговорот. Меня больше смущает, что уже в 4 года дети получают очень серьезные нагрузки»

Теги сборная России Ирина Роднина женское катание Этери Тутберидзе Дарья Усачева Фигурное катание

Ирина Роднина оценила информацию об уходе фигуристки Дарьи Усачевой от Этери Тутберидзе.

Сообщалось, что 17-летняя спортсменка покинула группу тренера несколько дней назад и теперь думает о завершении карьеры.

«В группе Тутберидзе постоянно идет процесс. Приходят, уходят. Это началось еще с пятнадцатого года. Там идет свой круговорот.

Меня больше смущает, что уже в четыре года дети получают очень серьезные нагрузки. Выводить на результат надо чуть-чуть позже, как жизнь показала. Потому что до 15-16 лет они все прыгают, крутят. А после начинают бороться не с техникой и нервами, а с весом и ростом. Который остановить практически невозможно.

Они начинают нагрузки рано без учета, что с ними будет в переходном возрасте. Меня волнует, когда амбиции родителей бегут впереди способностей и возможностей ребенка», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

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5 комментариев

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В группе Тутберидзе нет 4-летних детей. И никаких ТАКИХ нагрузок они не получают - я была на тренировках племянников: они учатся скользить, делать ёлочку и т.д. Зачем Роднина врёт?
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Большинство топов тшт, пришли к ним в 11-12 лет, о каких нагрузках 4-летних идет речь?)
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Поэтому они и лучшие, что делают то, чего не могут соперники. Это тебе не двойные прыгать и получать золотые медали.
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Роднина думает что Даша от нагрузок ушла?
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