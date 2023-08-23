Российские юниоры смогут принять участие в клубном турнире Global Skating Academy в октябре

Теги сборная России Александр Лакерник Global Skating Academy Фигурное катание

Российские фигуристы-юниоры смогут принять участие в клубном турнире за рубежом.

Первый клубный турнир проекта Global Skating Academy пройдет в Ташкенте с 27 по 29 октября.

Идея организации принадлежит почетному вице-президенту Международного союза конькобежцев (ISU) Александру Лакернику.

«Запрета со стороны Международного союза конькобежцев на межклубные соревнования нет, поскольку спортсмен в этом случае представляет свой клуб, а не страну. Поэтому да, российские фигуристы смогут принять участие в наших соревнованиях, достаточно оформить заявку на сайте.

Пока возрастная категория участников наших соревнований – юниоры и более младшие возраста, но в планах и организация взрослых стартов», – сказал Лакерник.

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10 комментариев

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Elena Savanuk
Ну вот , наконец, что называется, лед тронулся ! Правда, пока только для юниоров будет международный клубный турнир , но начало положено !
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Katerina Sunny
ИСУ не может запретить проведение любых соревнований, которые к нему не имеют никакого отношения.
+5
-1
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Ann P
Иностранцы в Таиланде, русские в Ташкенте
Хоть что-то
+4
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Лакс
На месяц раньше в Ташкенте самая золотая пора, но и в октябре иногда неплохо.
И хорошо бы уж поактивнее взрослых привлекать.
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Viks
Клубный турнир! Ха-ха-ха! А чо не межгалактический?
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Marya Y
Ответ Jessi
Только участвовать смогут все, кроме фигуристов Плющенко и Соколовской, а победителями будут Федотов и Базылюк)
ЕП имеет отношение к армии? Почему его спортсменам нельзя?
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Viktoria dek
Ответ Jessi
Только участвовать смогут все, кроме фигуристов Плющенко и Соколовской, а победителями будут Федотов и Базылюк)
Прошу прощения, а кто может запретить им участвовать? Если захотят - пусть заполняют анкету на сайте, как сказал Лакерник, и вперёд... Или вы намекаете, что если этот клуб сотрудничает с тшт, то другим нельзя?!
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Jessi
Ответ Marya Y
ЕП имеет отношение к армии? Почему его спортсменам нельзя?
Потому что это контора Тутберидзе и Лакерника
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