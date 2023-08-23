Российские юниоры смогут принять участие в клубном турнире Global Skating Academy в октябре

Российские фигуристы-юниоры смогут принять участие в клубном турнире за рубежом.

Первый клубный турнир проекта Global Skating Academy пройдет в Ташкенте с 27 по 29 октября.

Идея организации принадлежит почетному вице-президенту Международного союза конькобежцев (ISU) .

«Запрета со стороны Международного союза конькобежцев на межклубные соревнования нет, поскольку спортсмен в этом случае представляет свой клуб, а не страну. Поэтому да, российские фигуристы смогут принять участие в наших соревнованиях, достаточно оформить заявку на сайте.

Пока возрастная категория участников наших соревнований – юниоры и более младшие возраста, но в планах и организация взрослых стартов», – сказал Лакерник.