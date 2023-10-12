Гран-при России. «Край курая». КМС. Угожаев, Карартынян, Строганов, Бадави и Автушенко покажут произвольные программы

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

1-й этап

«Край курая»

Уфа

Юниоры, КМС

Произвольная программа

Начало – 13:35 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Василий Пономарев

2. Егор Рассказов

3. Станислав Гунтасов

4. Борис Татаров

5. Федор Шадрин

6. Николай Логинов

Вторая разминка

7. Георгий Терехов

8. Максим Автушенко

9. Михаил Тихонов

10. Никита Сенцов

11. Тимофей Столяренко

12. Макар Солодников

Третья разминка

13. Кирилл Кропылев

14. Андрей Коцин

15. Максим Бадави

16. Илья Строганов

17. Эдуард Карартынян

18. Николай Угожаев

После короткой программы

1. Николай Угожаев – 87,59

2. Эдуард Карартынян – 77,44

3. Илья Строганов – 76,86

4. Максим Бадави – 73,29

5. Андрей Коцин – 72,81

6. Кирилл Кропылев – 72,61

7. Макар Солодников – 69,85

8. Тимофей Столяренко – 69,73

9. Никита Сенцов – 69,42

10. Михаил Тихонов – 67,74

11. Максим Автушенко – 65,49

Расписание первого этапа Гран-при России в Уфе: там выступят Петросян, Семененко, Худайбердиева и Базин