Гран-при России. «Край курая». КМС. Угожаев, Карартынян, Строганов, Бадави и Автушенко покажут произвольные программы

Теги сборная России результаты мужское катание Максим Автушенко Николай Угожаев Эдуард Карартынян Никита Сенцов Серия Гран-при России Михаил Тихонов Тимофей Столяренко Илья Строганов Кирилл Кропылев Андрей Коцин Николай Логинов Макар Солодников Край курая Егор Рассказов Максим Бадави Фигурное катание

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

1-й этап

«Край курая»

Уфа

Юниоры, КМС

Произвольная программа

Начало – 13:35 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Василий Пономарев

2. Егор Рассказов

3. Станислав Гунтасов

4. Борис Татаров

5. Федор Шадрин

6. Николай Логинов

Вторая разминка

7. Георгий Терехов

8. Максим Автушенко

9. Михаил Тихонов

10. Никита Сенцов

11. Тимофей Столяренко

12. Макар Солодников

Третья разминка

13. Кирилл Кропылев

14. Андрей Коцин

15. Максим Бадави

16. Илья Строганов

17. Эдуард Карартынян

18. Николай Угожаев

После короткой программы

1. Николай Угожаев – 87,59

2. Эдуард Карартынян – 77,44

3. Илья Строганов – 76,86

4. Максим Бадави – 73,29

5. Андрей Коцин – 72,81

6. Кирилл Кропылев – 72,61

7. Макар Солодников – 69,85

8. Тимофей Столяренко – 69,73

9. Никита Сенцов – 69,42

10. Михаил Тихонов – 67,74

11. Максим Автушенко – 65,49

Расписание первого этапа Гран-при России в Уфе: там выступят Петросян, Семененко, Худайбердиева и Базин

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий