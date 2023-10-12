Гран-при России. «Край курая». КМС. Угожаев, Карартынян, Автушенко, Логинов, Столяренко выступят с короткими программами

Теги результаты мужское катание Максим Автушенко Николай Угожаев Эдуард Карартынян Никита Сенцов Серия Гран-при России Михаил Тихонов Тимофей Столяренко Илья Строганов Кирилл Кропылев Андрей Коцин Николай Логинов Макар Солодников Егор Рассказов Фигурное катание

12 октября на этапе Гран-при России в Уфе юниоры выступят с короткими программами.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

1-й этап

«Край курая»

Уфа

Юниоры, КМС

Короткая программа

Начало – 17.05 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Михаил Тихонов

2. Никита Сенцов

3. Илья Строганов

4. Егор Рассказов

5. Станислав Гунтасов

6. Борис Татаров

Вторая разминка

7. Андрей Коцин

8. Максим Бадави

9. Николай Угожаев

10. Георгий Терехов

11. Тимофей Столяренко

12. Василий Пономарев

Третья разминка

13. Николай Логинов

14. Федор Шадрин

15. Кирилл Кропылев

16. Максим Автушенко

17. Макар Солодников

18. Эдуард Карартынян

Расписание первого этапа Гран-при России в Уфе: там выступят Петросян, Семененко, Худайбердиева и Базин

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий