Гран-при России. «Край курая». КМС. Угожаев, Карартынян, Автушенко, Логинов, Столяренко выступят с короткими программами

12 октября на этапе Гран-при России в Уфе юниоры выступят с короткими программами.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

1-й этап

«Край курая»

Уфа

Юниоры, КМС

Короткая программа

Начало – 17.05 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Михаил Тихонов

2. Никита Сенцов

3. Илья Строганов

4. Егор Рассказов

5. Станислав Гунтасов

6. Борис Татаров

Вторая разминка

7. Андрей Коцин

8. Максим Бадави

9. Николай Угожаев

10. Георгий Терехов

11. Тимофей Столяренко

12. Василий Пономарев

Третья разминка

13. Николай Логинов

14. Федор Шадрин

15. Кирилл Кропылев

16. Максим Автушенко

17. Макар Солодников

18. Эдуард Карартынян

Расписание первого этапа Гран-при России в Уфе: там выступят Петросян, Семененко, Худайбердиева и Базин