Первенство Москвы. Лазарев, Автушенко, Андрусик, Воронов, Тихонов выступят с короткими программами

Теги сборная России результаты мужское катание Марк Лукин первенство Москвы Максим Автушенко Лев Лазарев Кирилл Андрусик Никита Сенцов Михаил Тихонов Вадим Воронов Илья Мавлянов Никита Малютин Тимофей Столяренко Илья Молянов Кирилл Кропылев Алексей Заводских Фигурное катание

4 сентября фигуристы покажут короткие программы на первенстве Москвы.

Первенство Москвы

Юноши

Короткая программа

Начало – 11:30 по московскому времени, прямая трансляцияздесь.

Первая разминка

1. Михаил Тихонов

4. Лев Лазарев

Вторая разминка

9. Максим Автушенко

10. Вадим Воронов

Третья разминка

13. Илья Мавлянов

14. Кирилл Андрусик

15. Никита Сенцов

Четвертая разминка

16. Никита Малютин

18. Илья Молянов

19. Марк Лукин

20. Алексей Заводских

Пятая разминка

21. Тимофей Столяренко

25. Кирилл Кропылев

24 комментария

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Екатерина Воронина
Ответ Любитель_ФК
А где Федотов?
Папа Арсения ответил кому-то в комментариях: "Заболел к сожалению, ротавирусная. Противная штука, но несмертельная, скоро будет в строю."
+16
-1
+15
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Allairina
Желаю ребятам хорошо откатать! Арсению Федотову желаю скорейшего выздоровления!
+11
-2
+9
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Аленка_76
Ребятам удачи! Арсению здоровья!
+8
0
+8
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margo_rita
ну наконец-то начинается настоящее фигурное катание на "первенствах водокачки". а то от того, что показывают международные юниоры на этапах ЮГП, сплошная тоска.
+8
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+7
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Любитель_ФК
А где Федотов?
+6
-1
+5
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N-fox
А вот и соревнования, ура! Всем ребятам удачи!
+5
0
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Док Аксель
Посмотрим завтра на ребят в КП на первенство Москвы. Всем удачного проката !
+7
-2
+5
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Melena
Вот, наконец, и приятные новости - по-настоящему спортивные. А не "мыло" какое-то.
Мальчикам удачи!!! Пусть всё у вас получится!
+4
0
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Даша Лавренова
Ответ Melena
А кто-нибудь знает, куда пропал Коля Колесников?
Судя по словам Соколовской, Шляттер. Напрямую она об этом не сказала, но "возрастные проблемы с коленями, которые мы проходили с Кондратюком" - это очевидно он https://www.sports.ru/figure-skating/1115388918-sokolovskaya-o-rabote-s-kolesnikovym-edinstvennaya-problema-vozrastnye.html?sl=1
+5
-1
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Melena
А кто-нибудь знает, куда пропал Коля Колесников?
+4
-1
+3
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ИннаВБ
Ответ Любитель_ФК
А где Федотов?
Заболел, не травма
+4
-1
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olvl
Даже не верится - соревнования, ураа. Всем отличных прокатов. Жаль, что нет Арсения в списках. Здоровья ему.
+4
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Anisu
Ответ Любитель_ФК
А где Федотов?
Где-то было написано, что заболел. Простыл вроде
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Лия Романова
всем ребятам удачи и хороших прокатов. Фаворит тут Лев. Арсению скорейшего восстановления!
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Любитель_ФК
В заявке не видно братьев Сарновских, главное обоих.
+1
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Алиска в Зазеркалье
Табличку скиньте, пожалуйста
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Misson
Ну тут фаворит Лазарев. Главное, с нервами справиться.
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Лека-Лека
Арсению здоровья
Болею за Левушку.
Всем ребятам показать максимум и чисто откатать.
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*** Monik ***
Брат Арсения очень похож на него) Очень классный парнишка, тоже артистичный и хорошо слышит музыку
Каскад не получился, но такой задорный! Надеюсь возьмет свое в ПП
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Ягун Ягунини
Мальчики 1 сп. пока косячат. Даже младший Воронов с ошибками, упал на дорожке.
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Ягун Ягунини
Пошла транса, мальчики 1 сп. поехал.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Екатерина Воронина
Папа Арсения ответил кому-то в комментариях: "Заболел к сожалению, ротавирусная. Противная штука, но несмертельная, скоро будет в строю."
Спасибо за инфо, а то уже напряглись сразу, не дай Бог травма.
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-2
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Ягун Ягунини
Ответ Алиска в Зазеркалье
Табличку скиньте, пожалуйста
http://ffkm.ru/images/files/online/2023-09-04_pm/
+1
-1
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