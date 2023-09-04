Первенство Москвы. Лазарев, Автушенко, Андрусик, Воронов, Тихонов выступят с короткими программами
4 сентября фигуристы покажут короткие программы на первенстве Москвы.
Первенство Москвы
Юноши
Короткая программа
Начало – 11:30 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.
Первая разминка
1. Михаил Тихонов
4. Лев Лазарев
Вторая разминка
9. Максим Автушенко
10. Вадим Воронов
Третья разминка
13. Илья Мавлянов
14. Кирилл Андрусик
15. Никита Сенцов
Четвертая разминка
16. Никита Малютин
18. Илья Молянов
19. Марк Лукин
20. Алексей Заводских
Пятая разминка
21. Тимофей Столяренко
25. Кирилл Кропылев
Мальчикам удачи!!! Пусть всё у вас получится!
Болею за Левушку.
Всем ребятам показать максимум и чисто откатать.
Каскад не получился, но такой задорный! Надеюсь возьмет свое в ПП