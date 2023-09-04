Первенство Москвы. Лазарев, Воронов, Лукин, Малышев, Столяренко представят произвольные программы

Теги сборная России результаты мужское катание Марк Лукин первенство Москвы Максим Автушенко Лев Лазарев Кирилл Андрусик Никита Сенцов Михаил Тихонов Вадим Воронов Никита Малютин Тимофей Столяренко Фигурное катание

5 сентября фигуристы покажут произвольные программы на первенстве Москвы.

Первенство Москвы

Юноши

Произвольная программа

Начало – 12:45 по московскому времени, прямая трансляцияздесь.

Вторая разминка

12. Максим Автушенко

Третья разминка

13. Владислав Скворцов

14. Михаил Тихонов

15. Павел Савченко

16. Никита Малютин

17. Кирилл Андрусик

18. Никита Сенцов

Четвертая разминка

19. Кирилл Ноздреватых

20. Тимофей Столяренко

21. Илья Малышев

22. Марк Лукин

23. Вадим Воронов

24. Лев Лазарев

Положение после короткой программы

1. Лев Лазарев – 75,86

2. Вадим Воронов – 75,58

3. Марк Лукин – 70,92

4. Илья Малышев – 68,60

5. Тимофей Столяренко – 68,20

6. Кирилл Ноздреватых – 66,15

7. Никита Сенцов – 65,69

8. Кирилл Андрусик – 61,93

9. Никита Малютин – 61,75

10. Павел Савченко – 61,37

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4 комментария

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Лия Романова
ребятам всем удачи в ПП!
Осилит ли Лев четырехквадку свою чистенько, глянем..
+2
0
+2
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Allairina
Желаю всем ребятам завтра хорошо произвольную откатать!
0
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Татьяна Вересова
Посмотрим, какой уровень покажут. Всем удачи!
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Аленка_76
Ребятам удачи в ПП!
0
0
0
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