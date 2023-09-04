Первенство Москвы. Лазарев, Воронов, Лукин, Малышев, Столяренко представят произвольные программы

5 сентября фигуристы покажут произвольные программы на первенстве Москвы.

Первенство Москвы

Юноши

Произвольная программа

Начало – 12:45 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.

Вторая разминка

12. Максим Автушенко

Третья разминка

13. Владислав Скворцов

14. Михаил Тихонов

15. Павел Савченко

16. Никита Малютин

17.

18. Никита Сенцов

Четвертая разминка

19. Кирилл Ноздреватых

20. Тимофей Столяренко

21. Илья Малышев

22. Марк Лукин

23. Вадим Воронов

24. Лев Лазарев

Положение после короткой программы

1. Лев Лазарев – 75,86

2. Вадим Воронов – 75,58

3. – 70,92

4. Илья Малышев – 68,60

5. Тимофей Столяренко – 68,20

6. Кирилл Ноздреватых – 66,15

7. Никита Сенцов – 65,69

8. Кирилл Андрусик – 61,93

9. Никита Малютин – 61,75

10. Павел Савченко – 61,37