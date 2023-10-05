Мемориал Панина. Алиев, Игнатов, Лутфуллин, Мозалев, Ветлугин покажут произвольные программы
6 октября фигуристы покажут произвольные программы на мемориале Панина в Петербурге.
Санкт-Петербург
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 12:35 по московскому времени.
Вторая разминка
9. Александр Мельников
10. Арсений Димитриев
11. Егор Рухин
12. Андрей Мозалев
Третья разминка
13. Федор Зонов
14. Матвей Ветлугин
15. Семен Соловьев
16. Глеб Лутфуллин
17. Дмитрий Алиев
18. Макар Игнатов
После короткой программы
1. Макар Игнатов – 103,45
2. Дмитрий Алиев – 103,01
3. Глеб Лутфуллин – 100,39
4. Семен Соловьев – 83,88
5. Матвей Ветлугин – 83,71
6. Федор Зонов – 83,18
7. Андрей Мозалев – 79,96
8. Егор Рухин – 78,97
9. Арсений Димитриев – 78,81
10. Александр Мельников – 78,54
11. Владислав Дикиджи – 74,24
12. Артур Даниелян – 72,24
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