Мемориал Панина. Алиев, Игнатов, Лутфуллин, Мозалев, Ветлугин покажут произвольные программы

Теги сборная России результаты мужское катание Мемориал Панина Дмитрий Алиев Макар Игнатов Егор Рухин Артур Даниелян Матвей Ветлугин Андрей Мозалев Глеб Лутфуллин Владислав Дикиджи Федор Зонов Арсений Димитриев Фигурное катание

6 октября фигуристы покажут произвольные программы на мемориале Панина в Петербурге.

Мемориал Панина

Санкт-Петербург

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 12:35 по московскому времени. 

Вторая разминка

7. Артур Даниелян 

8. Владислав Дикиджи 

9. Александр Мельников

10. Арсений Димитриев 

11. Егор Рухин 

12. Андрей Мозалев 

Третья разминка

13. Федор Зонов

14. Матвей Ветлугин

15. Семен Соловьев

16. Глеб Лутфуллин 

17. Дмитрий Алиев

18. Макар Игнатов

После короткой программы

1. Макар Игнатов – 103,45

2. Дмитрий Алиев – 103,01

3. Глеб Лутфуллин – 100,39

4. Семен Соловьев – 83,88

5. Матвей Ветлугин – 83,71

6. Федор Зонов – 83,18

7. Андрей Мозалев – 79,96

8. Егор Рухин – 78,97

9. Арсений Димитриев – 78,81

10. Александр Мельников – 78,54

11. Владислав Дикиджи – 74,24

12. Артур Даниелян – 72,24

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8 комментариев

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Mari Gams
Сильный состав , ждём ярких выступлений , удачи и гладкого льда ребятам !
+5
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Allairina
Особенно жду прокаты Макара, Димы и Глеба!
+5
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+5
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Allairina
Завтра будет очень интересно! Удачи парни! Порадуйте нас чистыми прокатами! Гладкого льда!
+4
0
+4
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Люся Т
Удачи ребятам!
+4
0
+4
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Аленка_76
Всем ребятам удачи!
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Лия Романова
всем ребятам удачи и чистых прокатов в ПП! Короткими порадовали, надеюсь и в произвольных не подкачают
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Елена Силкина
Удачи и победы Диме Алиеву!
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Lavkaspice
Феде все прыгнуть, остальное он умеет. В сильнейшую разминку попал, пусть это придаст ему сил и уверенности!
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