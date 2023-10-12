Гран-при России. «Край курая». КМС. Щербакова и Гончаров, Кузьмина и Студеникин, Горшенина и Макаров выступят с произвольными танцами
12 октября на этапе Гран-при России в Уфе юниорские танцевальные дуэты покажут произвольные танцы.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
1-й этап
«Край курая»
Уфа
Танцы на льду, КМС
Произвольный танец
Начало – 11:15 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Александра Буторина – Кирилл Махов
2. Анна Елисеева – Михаил Числов
3. Анна Соболева – Матвей Чураков
4. Ирина Скопина – Богдан Щенников
Вторая разминка
5. Алиса Абдуллина – Егор Петров
6. Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян
7. Юлия Чуркина – Борис Фролов
8. Мария Сорокина – Арсений Антропов
Третья разминка
9. Зоя Пестова – Сергей Лагутов
10. Арина Горшенина – Илья Макаров
11. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин
12. Анна Щербакова – Егор Гончаров
После ритм-танца
1. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 73,42
2. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 66,96
3. Арина Горшенина – Илья Макаров – 63,61
4. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 63,42
5. Мария Сорокина – Арсений Антропов – 58,72
6. Юлия Чуркина – Борис Фролов – 58,08
7. Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян – 53,37
8. Алиса Абдуллина – Егор Петров – 53,29
9. Ирина Скопина – Богдан Щенников – 46,99
10. Анна Соболева – Матвей Чураков – 46,76
11. Анна Елисеева – Михаил Числов – 44,03
12. Александра Буторина – Кирилл Махов – 42,11
Расписание первого этапа Гран-при России в Уфе: там выступят Петросян, Семененко, Худайбердиева и Базин
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