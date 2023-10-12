Гран-при России. «Край курая». КМС. Щербакова и Гончаров, Кузьмина и Студеникин, Горшенина и Макаров выступят с произвольными танцами

Теги результаты танцы на льду Егор Петров Дмитрий Студеникин Алиса Абдуллина Анна Щербакова (танцы) Егор Гончаров Серия Гран-при России Милана Кузьмина Арина Горшенина Илья Макаров Юлия Чуркина Борис Фролов Александра Буторина Мария Сорокина Арсений Антропов Зоя Пестова Сергей Лагутов Анна Соболева Матвей Чураков Кирилл Махов Анна Елисеева Михаил Числов Ирина Скопина Богдан Щенников Елизавета Хорт Гордей Читипаховян Фигурное катание

12 октября на этапе Гран-при России в Уфе юниорские танцевальные дуэты покажут произвольные танцы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

1-й этап

«Край курая»

Уфа

Танцы на льду, КМС

Произвольный танец

Начало – 11:15 по московскому времени, прямая трансляцияна сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Александра Буторина – Кирилл Махов

2. Анна Елисеева – Михаил Числов

3. Анна Соболева – Матвей Чураков

4. Ирина Скопина – Богдан Щенников

Вторая разминка

5. Алиса Абдуллина – Егор Петров

6. Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян

7. Юлия Чуркина – Борис Фролов

8. Мария Сорокина – Арсений Антропов

Третья разминка

9. Зоя Пестова – Сергей Лагутов

10. Арина Горшенина – Илья Макаров

11. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин

12. Анна Щербакова – Егор Гончаров

После ритм-танца

1. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 73,42

2. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 66,96

3. Арина Горшенина – Илья Макаров – 63,61

4. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 63,42

5. Мария Сорокина – Арсений Антропов – 58,72

6. Юлия Чуркина – Борис Фролов – 58,08

7. Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян – 53,37

8. Алиса Абдуллина – Егор Петров – 53,29

9. Ирина Скопина – Богдан Щенников – 46,99

10. Анна Соболева – Матвей Чураков – 46,76

11. Анна Елисеева – Михаил Числов – 44,03

12. Александра Буторина – Кирилл Махов – 42,11

Расписание первого этапа Гран-при России в Уфе: там выступят Петросян, Семененко, Худайбердиева и Базин

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