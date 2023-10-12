Гран-при России. «Край курая». КМС. Щербакова и Гончаров, Кузьмина и Студеникин, Горшенина и Макаров выступят с произвольными танцами

12 октября на этапе Гран-при России в Уфе юниорские танцевальные дуэты покажут произвольные танцы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

1-й этап

«Край курая»

Уфа

Танцы на льду, КМС

Произвольный танец

Начало – 11:15 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Александра Буторина – Кирилл Махов

2. Анна Елисеева – Михаил Числов

3. Анна Соболева – Матвей Чураков

4. Ирина Скопина – Богдан Щенников

Вторая разминка

5. Алиса Абдуллина – Егор Петров

6. Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян

7. Юлия Чуркина – Борис Фролов

8. Мария Сорокина – Арсений Антропов

Третья разминка

9. Зоя Пестова – Сергей Лагутов

10. Арина Горшенина – Илья Макаров

11. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин

12. Анна Щербакова – Егор Гончаров

После ритм-танца

1. – Егор Гончаров – 73,42

2. – Дмитрий Студеникин – 66,96

3. Арина Горшенина – Илья Макаров – 63,61

4. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 63,42

5. Мария Сорокина – Арсений Антропов – 58,72

6. Юлия Чуркина – Борис Фролов – 58,08

7. Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян – 53,37

8. Алиса Абдуллина – Егор Петров – 53,29

9. Ирина Скопина – Богдан Щенников – 46,99

10. Анна Соболева – Матвей Чураков – 46,76

11. Анна Елисеева – Михаил Числов – 44,03

12. Александра Буторина – Кирилл Махов – 42,11

Расписание первого этапа Гран-при России в Уфе: там выступят Петросян, Семененко, Худайбердиева и Базин