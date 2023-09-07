Первенство Москвы. Щербакова и Гончаров, Чуркина и Фролов, Жарова и Ибатуллин покажут произвольные танцы
7 сентября фигуристы выступят с произвольными танцами на первенстве Москвы.
Первенство Москвы
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 14:45 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.
Третья разминка
10. Полина Пантелеева – Георгий Трубкин – 52,86
11. Александра Финохина – Михаил Балякин – 55,61
12. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 56,18
13. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов – 56,80
14. Мария Сорокина – Арсений Антропов – 56,92
Четвертая разминка
15. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 58,47
16. Ева Плесовских – Марк Желтышев – 61,93
17. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин – 63,82
18. Юлия Чуркина – Борис Фролов – 65,92
19. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 72,34
Положение после ритм-танца
1. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 72,34
2. Юлия Чуркина – Борис Фролов – 65,92
3. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин – 63,82
4. Ева Плесовских – Марк Желтышев – 61,93
5. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 58,47
6. Мария Сорокина – Арсений Антропов – 56,92
7. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов – 56,80
8. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 56,18
9. Александра Финохина – Михаил Балякин – 55,61
10. Полина Пантелеева – Георгий Трубкин – 52,86
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