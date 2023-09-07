Первенство Москвы. Щербакова и Гончаров, Чуркина и Фролов, Жарова и Ибатуллин покажут произвольные танцы

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7 сентября фигуристы выступят с произвольными танцами на первенстве Москвы.

Первенство Москвы

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 14:45 по московскому времени, прямая трансляцияздесь.

Третья разминка

10. Полина Пантелеева – Георгий Трубкин – 52,86

11. Александра Финохина – Михаил Балякин – 55,61

12. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 56,18

13. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов – 56,80

14. Мария Сорокина – Арсений Антропов – 56,92

Четвертая разминка

15. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 58,47

16. Ева Плесовских – Марк Желтышев – 61,93

17. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин – 63,82

18. Юлия Чуркина – Борис Фролов – 65,92

19. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 72,34

Положение после ритм-танца

1. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 72,34

2. Юлия Чуркина – Борис Фролов – 65,92

3. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин – 63,82

4. Ева Плесовских – Марк Желтышев – 61,93

5. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 58,47

6. Мария Сорокина – Арсений Антропов – 56,92

7. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов – 56,80

8. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 56,18

9. Александра Финохина – Михаил Балякин – 55,61

10. Полина Пантелеева – Георгий Трубкин – 52,86

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1 комментарий

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Лия Романова
удачи всем дуэтам в произвольном танце
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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