Первенство Москвы. Щербакова и Гончаров, Воробьева и Цымбалов, Линчевская и Щербаков выступят с ритм-танцами

6 сентября на первенстве Москвы танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.

Первенство Москвы

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 12.00 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.

Первая разминка

1. Зоя Пестова – Сергей Лагутов

2. Полина Пантелеева – Георгий Трубкин

3. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов

4. Анна Щербакова – Егор Гончаров

Вторая разминка

5. Влада Бердникова – Алексей Столяров

6. Мария Сорокина – Арсений Антропов

7. Елизавета Ростилова – Денис Ауров

8. Анна Никитина – Ярослав Нечаев

9. Юлия Чуркина – Борис Фролов

Третья разминка

10. Валерия Камаева – Лев Сергеев

11. Анета Коцюбинская – Кирилл Носарев

12. Александра Финохина – Михаил Балякин

13. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов

14. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков

Четвертая разминка

15. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов

16. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин

17. Анна Соколова – Николай Дубинин

18. Александра Ануфриева – Кирилл Алексеев

19. Ева Плесовских – Марк Желтышев