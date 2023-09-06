Первенство Москвы. Щербакова и Гончаров, Воробьева и Цымбалов, Линчевская и Щербаков выступят с ритм-танцами

Теги результаты танцы на льду первенство Москвы Александра Финохина Таисия Линчевская Анна Щербакова (танцы) Егор Гончаров Анета Коцюбинская Георгий Трубкин Юлия Чуркина Борис Фролов Дмитрий Щербаков Мария Сорокина Арсений Антропов Полина Жарова Ярослава Воробьева Георгий Цымбалов Фигурное катание

6 сентября на первенстве Москвы танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.

Первенство Москвы

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 12.00 по московскому времени, прямая трансляция – здесь. 

Первая разминка

1. Зоя Пестова – Сергей Лагутов

2. Полина Пантелеева – Георгий Трубкин

3. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов

4. Анна Щербакова – Егор Гончаров

Вторая разминка

5. Влада Бердникова – Алексей Столяров

6. Мария Сорокина – Арсений Антропов

7. Елизавета Ростилова – Денис Ауров

8. Анна Никитина – Ярослав Нечаев

9. Юлия Чуркина – Борис Фролов

Третья разминка

10. Валерия Камаева – Лев Сергеев

11. Анета Коцюбинская – Кирилл Носарев

12. Александра Финохина – Михаил Балякин

13. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов

14. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков

Четвертая разминка

15. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов

16. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин

17. Анна Соколова – Николай Дубинин

18. Александра Ануфриева – Кирилл Алексеев

19. Ева Плесовских – Марк Желтышев

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