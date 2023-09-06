Первенство Москвы. Щербакова и Гончаров, Воробьева и Цымбалов, Линчевская и Щербаков выступят с ритм-танцами
6 сентября на первенстве Москвы танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.
Первенство Москвы
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 12.00 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.
Первая разминка
1. Зоя Пестова – Сергей Лагутов
2. Полина Пантелеева – Георгий Трубкин
3. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов
4. Анна Щербакова – Егор Гончаров
Вторая разминка
5. Влада Бердникова – Алексей Столяров
6. Мария Сорокина – Арсений Антропов
7. Елизавета Ростилова – Денис Ауров
8. Анна Никитина – Ярослав Нечаев
9. Юлия Чуркина – Борис Фролов
Третья разминка
10. Валерия Камаева – Лев Сергеев
11. Анета Коцюбинская – Кирилл Носарев
12. Александра Финохина – Михаил Балякин
13. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов
14. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков
Четвертая разминка
15. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов
16. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин
17. Анна Соколова – Николай Дубинин
18. Александра Ануфриева – Кирилл Алексеев
19. Ева Плесовских – Марк Желтышев
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