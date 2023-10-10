Гран-при России. «Край курая». КМС. Дуэты выступят с ритм-танцами

11 октября на этапе Гран-при России в Уфе стартуют соревнования КМС в танцах на льду.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

1-й этап

«Край курая»

Уфа

Танцы на льду, КМС

Ритм-танец

Начало – 15:45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

ПРИМЕЧАНИЕ: список участников и распределение по разминкам будут добавлены позже.

Расписание первого этапа Гран-при России в Уфе: там выступят Петросян, Семененко, Худайбердиева и Базин