Гран-при России. «Край курая». КМС. Дуэты выступят с ритм-танцами

Теги сборная России результаты танцы на льду Серия Гран-при России Край курая Фигурное катание

11 октября на этапе Гран-при России в Уфе стартуют соревнования КМС в танцах на льду.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

1-й этап

«Край курая»

Уфа

Танцы на льду, КМС

Ритм-танец

Начало – 15:45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

ПРИМЕЧАНИЕ: список участников и распределение по разминкам будут добавлены позже.

Расписание первого этапа Гран-при России в Уфе: там выступят Петросян, Семененко, Худайбердиева и Базин

1 комментарий

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Ягун Ягунини
КТ танцоров уже завтра днем, составов до сих пор нет. Узнаю родную федру...
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+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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