Гран-при России. «Край курая». КМС. Дуэты выступят с ритм-танцами
11 октября на этапе Гран-при России в Уфе стартуют соревнования КМС в танцах на льду.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
1-й этап
«Край курая»
Уфа
Танцы на льду, КМС
Ритм-танец
Начало – 15:45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
ПРИМЕЧАНИЕ: список участников и распределение по разминкам будут добавлены позже.
Расписание первого этапа Гран-при России в Уфе: там выступят Петросян, Семененко, Худайбердиева и Базин
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