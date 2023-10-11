Татьяна Мишина: «Туктамышева собирается доезжать до всех соревнований. Других планов нет»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Татьяна Мишина ледовые шоу Серия Гран-при России Фигурное катание

Татьяна Мишина сообщила, что Елизавета Туктамышева планирует выступать на соревнованиях.

— Туктамышева заявлена на этапы Гран-при и шоу Плющенко, но некоторые даты пересекаются. Лиза на оба соревнования поедет или нет?

— Лиза собирается доезжать до всех соревнований. У нее это в планах и приоритете дальше. Других планов нет.

Не знаю, есть ли договоренность о том, что Лиза может пропустить шоу. Во всяком случае, организаторы шоу регулируют даты тех, кто участвует на стартах. Все должно быть хорошо, — сказала Мишина.

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7 комментариев

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thelittlecreature
Доехать до соревнований и выступить на них две совершенно разные вещи
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Katerina Sunny
Так-то помимо Туктамышевой в шоу Плющенко и его фигуристки/фигуристы участвуют. Если сама Лиза будет готова соревноваться, то пропустит какие-то шоу, как у Авербуха.
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Viktoria dek
Ответ 22somebody22
Наверняка,даты участия Туктика в шоу не будут пересекаться с соревнованиями.Сделают также,как у Авера с контрольными прокатами.
Лиза сегодня в инсте выложила рекламу шоу Плющенко с её участием, шоу 28 октября - в это время будет идти этап с Лизой в другом городе. Поэтому поводу вопрос у журналиста и возник)
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22somebody22
Наверняка,даты участия Туктика в шоу не будут пересекаться с соревнованиями.Сделают также,как у Авера с контрольными прокатами.
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Маргарита В Сафронова
В такое форме вполне может доехать.
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