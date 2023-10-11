Татьяна Мишина: «Туктамышева собирается доезжать до всех соревнований. Других планов нет»

Татьяна Мишина сообщила, что Елизавета Туктамышева планирует выступать на соревнованиях.

— Туктамышева заявлена на этапы Гран-при и шоу Плющенко, но некоторые даты пересекаются. Лиза на оба соревнования поедет или нет?

— Лиза собирается доезжать до всех соревнований. У нее это в планах и приоритете дальше. Других планов нет.

Не знаю, есть ли договоренность о том, что Лиза может пропустить шоу. Во всяком случае, организаторы шоу регулируют даты тех, кто участвует на стартах. Все должно быть хорошо, — сказала Мишина.