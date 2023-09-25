Татьяна Мишина: «Увидим ли мы Туктамышеву на Олимпиаде? Все может быть»

Татьяна Мишина считает, что Елизавета Туктамышева может выступить на Олимпиаде.

«В новом сезоне ждем хороших выступлений от наших спортсменов. Практически у всех новые, усложненные программы, где мы добавили сложные прыжки.

В чем секрет долгой карьеры Туктамышевой? Она всегда говорила, что любит кататься, тренироваться и соревноваться. Такие у нее критерии: пока нравится выступать — будет соревноваться. Ее спортивный азарт и характер дает мотивацию выступать дальше.

О своих планах не говорила, поэтому не знаю точной цифры, сколько лет еще будет кататься. Все зависит от здоровья и физического самочувствия. Если она в своем возрасте чувствует себя прекрасно, то кто-то и к 18 годам выдыхает — это все индивидуально. Увидим ли мы ее на ? Все может быть», – сказала .

Как дела у Туктамышевой перед 13-м сезоном в карьере? Десятки шоу, заплывы с акулами и встреча с шаманами инков