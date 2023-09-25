Татьяна Мишина: «Увидим ли мы Туктамышеву на Олимпиаде? Все может быть»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Татьяна Мишина Олимпиада-2026 Фигурное катание

Татьяна Мишина считает, что Елизавета Туктамышева может выступить на Олимпиаде.

«В новом сезоне ждем хороших выступлений от наших спортсменов. Практически у всех новые, усложненные программы, где мы добавили сложные прыжки.

В чем секрет долгой карьеры Туктамышевой? Она всегда говорила, что любит кататься, тренироваться и соревноваться. Такие у нее критерии: пока нравится выступать — будет соревноваться. Ее спортивный азарт и характер дает мотивацию выступать дальше.

О своих планах Лиза не говорила, поэтому не знаю точной цифры, сколько лет еще будет кататься. Все зависит от здоровья и физического самочувствия. Если она в своем возрасте чувствует себя прекрасно, то кто-то и к 18 годам выдыхает — это все индивидуально. Увидим ли мы ее на Олимпиаде? Все может быть», – сказала Мишина.

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20 комментариев

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private dancer
В качестве зрительницы.
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Aelinn
Сколько можно толочь воду в ступе. О чем это интервью, в чем новость? Или пиара не хватает?
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Tanya Reed
С пятью дупелями, без каскадов, да и на Олимпиаду?
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Sinsilya
Очень сомневаюсь, у нас столько талантливых девушек, на прошлые игры Туктик даже не отобралась.
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Anna Stefan
Решила ехать в качестве нейтральной спортсменки? Ну, попутный ветер....✌
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Анастасия Прудникова
Так неизвестно, когда вообще допустят спортсменов к соревнованиям, поэтому даже если Лиза и хорошо выступит на ЧР, то без допуска все равно никуда не поедет. В любом случае, время покажет, сможет ли Лиза попасть на взрослые ОИ или нет, на Юношеских она уже выступала в 2012 году и золото там взяла.
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Irina037
Ответ private dancer
В качестве зрительницы.
Да это все зрителями поедут,а не только Лиза
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Olga.t
А что вдруг наши на Олимпиаду засобирались? МОК нас пригласил уже?
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Док Аксель
На ОИ спортсмены едут не по приглашению в качестве почётных гостей, туда отобраться надо. А в свете нынешних реалий и потери квот какие ОИ для Лизы ?
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Алеся Ткаченко
На следующие ОИ скорее всего вообще никто не поедет,а разговор ни о чем про это уже много раз спрашивали
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RusVector
Ответ Gala Tsintsadze
ბერი - старец (мудрец), სიხარული - радость, не надо наделять неверных смыслов. საქართველოს გაუმარჯოს 🙂
А ты мафией с какого региона будешь?
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Александр Шульгин
А будем ли мы на Олимпиаде вот в чем вопрос
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Gala Tsintsadze
Ответ RusVector
А ты мафией с какого региона будешь?
ქუთაისო ჩემო, ჩემო დედულეთო 😎
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Katerina Sunny
Ответ Olga.t
А что вдруг наши на Олимпиаду засобирались? МОК нас пригласил уже?
Даже если вдруг пригласят, то ещё надо заработать вместо одной квоты три. А с одной квотой, если конкуренция не уменьшится, будет лотерея.
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