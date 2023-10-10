Елизавета Туктамышева: «Месяц в Сочи пролетел очень быстро, тренировки, шоу, но про отдых мы тоже не забывали»

Елизавета Туктамышева рассказала о любимых занятиях во время отдыха.

«Месяц в Сочи пролетел очень быстро, тренировки, шоу, но про отдых мы тоже не забывали. Ловите топ-10 мест и идей.

1. Просто поваляться на пляже

2. Поплавать на сап-серфах. Что может быть лучше, чем неспешно качаться на волнах на закате сидя на доске.

3. Обязательно попробуйте ассорти морепродуктов в классическом соусе, но знайте – порция гигантская!

4. Можно и позагорать у бассейна, и попариться с видом на Кавказский хребет. Отличное место, чтобы восстановиться.

5. Картинг – скорость, драйв и яркие эмоции вам обеспечены!

6. Катание на вейксерфе. Держать равновесие, ловить волну несясь за катером – один из моих любимых экстремальных видов спорта!

7. Катание на яхте. Море, волны, солнце, яхта и друзья – что может быть лучше?

8. Просмотр кино на открытом воздухе.

9. Однодневный поход в горы – лучшая идея, чтобы отпустить мысли и побыть наедине с природой.

10. Хаски-центр в горах Красной поляны – отличное место, чтобы познакомиться с этой дружелюбной породой», – написала чемпионка мира по фигурному катанию, опубликовав несколько фото в своем телеграм-канале.

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