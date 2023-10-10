Трусова о новом номере: «Задумали образ с Никитой Михайловым, и музыка у нас есть. Просто пока нет подходящего шоу. Возможно, скоро откатаю»

Теги сборная России женское катание Никита Михайлов Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Александра Трусова надеется скоро выступить с новым показательным номером.

– В фигурном катании есть тренд на «Уэнздей». Мне очень нравится и музыка, и сериал я посмотрела – интересный. И танец нравится. Я бы сама не стала участвовать, потому что много кто уже делал. Я не люблю повторять. Красиво, интересные движения и очень красиво выглядят на льду.

– Ты часто на льду отыгрываешь персонажей фильмов. Какую еще героиню хотела бы показать?

– Мы давно, почти год, задумали образ с Никитой Михайловым. И музыка у нас есть. Просто пока нет подходящего шоу. Возможно, это скоро поставится – и скоро я откатаю. Очень интересно, мне очень нравится музыка и образ. Надеюсь, и зрителям понравится, – сказала фигуристка.

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4 комментария

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Михаил Опякин
Под Мохнатый шмель было бы просто убойно
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Katerina Sunny
Можно Плющенко нашептать на ушко.
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Сергей Жарковский
Скорее бы увидеть, надеюсь будет потрясающе.
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Алексей Токарев
Тренд уже как бы, прошёл.
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