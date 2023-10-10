Трусова о новом номере: «Задумали образ с Никитой Михайловым, и музыка у нас есть. Просто пока нет подходящего шоу. Возможно, скоро откатаю»

Александра Трусова надеется скоро выступить с новым показательным номером.

– В фигурном катании есть тренд на «Уэнздей». Мне очень нравится и музыка, и сериал я посмотрела – интересный. И танец нравится. Я бы сама не стала участвовать, потому что много кто уже делал. Я не люблю повторять. Красиво, интересные движения и очень красиво выглядят на льду.

– Ты часто на льду отыгрываешь персонажей фильмов. Какую еще героиню хотела бы показать?

– Мы давно, почти год, задумали образ с . И музыка у нас есть. Просто пока нет подходящего шоу. Возможно, это скоро поставится – и скоро я откатаю. Очень интересно, мне очень нравится музыка и образ. Надеюсь, и зрителям понравится, – сказала фигуристка.