Трусова о шоу в Китае: «Это были незабываемые три дня! Огромное спасибо болельщикам, ваша поддержка помогает мне развиваться»

Александра Трусова поделилась впечатлениями от участия в шоу в Пекине.

«Вчера закончилось шоу Magic on Ice в Китае! Хочу поблагодарить Федерацию фигурного катания России и организаторов этого шоу в Китае за приглашение!

Это были незабываемые три дня! Я очень рада, что вновь откатала олимпийскую «Круэллу» в Пекине и что представила новый показательный номер под песню «Кукушка» в исполнении Полины Гагариной.

Спасибо большое Никите Михайлову за постановку этой программы! Не все сюрпризы удалось показать в этом номере из-за ограничений в Китае! Ждите еще

кое-что интересное.

И, конечно, спасибо огромное моим болельщикам! Ваша поддержка помогает мне развиваться и пробовать себя в новых образах! Всех люблю 💖» – написала серебряный призер Олимпиады-2022.

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