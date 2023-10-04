Трусова о шоу в Китае: «Это были незабываемые три дня! Огромное спасибо болельщикам, ваша поддержка помогает мне развиваться»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Александра Трусова поделилась впечатлениями от участия в шоу в Пекине.

«Вчера закончилось шоу Magic on Ice в Китае! Хочу поблагодарить Федерацию фигурного катания России и организаторов этого шоу в Китае за приглашение!

Это были незабываемые три дня! Я очень рада, что вновь откатала олимпийскую «Круэллу» в Пекине и что представила новый показательный номер под песню «Кукушка» в исполнении Полины Гагариной.

Спасибо большое Никите Михайлову за постановку этой программы! Не все сюрпризы удалось показать в этом номере из-за ограничений в Китае! Ждите еще
кое-что интересное. 

И, конечно, спасибо огромное моим болельщикам! Ваша поддержка помогает мне развиваться и пробовать себя в новых образах! Всех люблю 💖» – написала серебряный призер Олимпиады-2022. 

Щербакова, Трусова, Навка переносят проекты в Китай – что там за индустрия? Исследование Sports.ru

Наши фигуристы дали шоу в Китае: ледяная Щербакова, Трусова с огнем, Загитова с рукавами

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladimir Arutin
Так нравится в ее исполнении 3лутц-3ритт.Не даром у нее высшие оценки за исполнение этого прыжка,
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RusVector
Сашуля крутая! Как ее в Китае встречали болельщики, круче всех! Все прыжки на месте, кантилевер на месте, хоть сейчас соревнуйся иди!
+15
-10
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Прекрасная фурия
Саша, ждём тебя в спорте! Нельзя свой талант в шоу зарывать. Ты самая о
лучшая и талантливая. Иди вперёд не на кого не оглядываясь.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Е...С
Саша, ты молодец, очень круто откатала свои сложные программы! Жду прокаты Кукушки с сюрпризами!
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lёna
""Не все сюрпризы удалось показать в этом номере, из-за ограничений в Китае! Ждите ещё
кое-что интересное)""
очень ждем! интересно, что за ограничения в Китае?
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
STAVRsSC
Китайцы должны быть довольны. Им показали то, что ещё в России не видели. Мы лишь ждём своей очереди. Ну, а Саше успешных прокатов под восторженные аплодисменты.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блинчик
"Хочу поблагодарить Федерацию фигурного катания России и организаторов этого шоу в Китае за приглашение!"
Спасибо ФФККР и организаторам, что позвали куда-то в массовку, запретили поклонникам пронести в зал баннеры и подарки.
Странно, что 1 канал не поблагодарила за то, что вырезали её из репортажа.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RusVector
Сашуля настоящая спортсменка! Единственная, кто все прыжки выполнил чисто, не то что две чОИ, давно забросившие спорт и ушедшие в шоубиз!
+11
-9
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Скворцов
В Пекине Саша "Дала огня"! "Вот так"! Спасибо ей!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna
Ответ vanessa2021
Через 2 дня Спортс проснулся))) про других фигуристок по 10 новостей каждый день. . Наконец через 2 дня вспомнил, что в Китае и Саша Трусова была. В 10 вечера новость выпустили)))
Она только сейчас выложила пост
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Девушка Безимени
как развиваться?
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нурсултан Хамзаев
Ответ Девушка Безимени
как развиваться?
как я тоже не понял но куда развиваться вот эта вопрос у меня
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леди Брэкнелл
Ответ Lёna
""Не все сюрпризы удалось показать в этом номере, из-за ограничений в Китае! Ждите ещё кое-что интересное)"" очень ждем! интересно, что за ограничения в Китае?
Скорее всего открытый огонь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
EmperorNazer
Ответ RusVector
Сашуля настоящая спортсменка! Единственная, кто все прыжки выполнил чисто, не то что две чОИ, давно забросившие спорт и ушедшие в шоубиз!
Зачем врать? У Саши тоже несколько раз случались ошибки, например, бабочки и степауты. Абсолютно безошибочно никто не катался, что логично, учитывая размеры льда.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий