Трусова о шоу в Китае: «Это были незабываемые три дня! Огромное спасибо болельщикам, ваша поддержка помогает мне развиваться»
Александра Трусова поделилась впечатлениями от участия в шоу в Пекине.
«Вчера закончилось шоу Magic on Ice в Китае! Хочу поблагодарить Федерацию фигурного катания России и организаторов этого шоу в Китае за приглашение!
Это были незабываемые три дня! Я очень рада, что вновь откатала олимпийскую «Круэллу» в Пекине и что представила новый показательный номер под песню «Кукушка» в исполнении Полины Гагариной.
Спасибо большое Никите Михайлову за постановку этой программы! Не все сюрпризы удалось показать в этом номере из-за ограничений в Китае! Ждите еще
кое-что интересное.
И, конечно, спасибо огромное моим болельщикам! Ваша поддержка помогает мне развиваться и пробовать себя в новых образах! Всех люблю 💖» – написала серебряный призер Олимпиады-2022.
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лучшая и талантливая. Иди вперёд не на кого не оглядываясь.
кое-что интересное)""
очень ждем! интересно, что за ограничения в Китае?
Спасибо ФФККР и организаторам, что позвали куда-то в массовку, запретили поклонникам пронести в зал баннеры и подарки.
Странно, что 1 канал не поблагодарила за то, что вырезали её из репортажа.