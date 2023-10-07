«Вон там толпа людей, которые преследуют Сашу и Аню». Марк Кондратюк представил влог о поездке на шоу в Китай
Марк Кондратюк снял влог о поездке российских фигуристов на шоу в Китай.
Кондратюк, а также Александра Трусова, Анна Щербакова, Алина Загитова, Алина Горбачева, Петр Гуменник, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов принимали участие в шоу Magic on Ice в Пекине.
Фигурист показал, как встречали россиян в аэропорту Пекина.
«Вот так тепло встречают. Какое-то дикое сумасшествие происходит. Это да, прилет чемпионов... Ну, чемпионок.
Вон там толпа людей, которые преследуют Сашу и Аню», – сказал Кондратюк.
Наши фигуристы дали шоу в Китае: ледяная Щербакова, Трусова с огнем, Загитова с рукавами
1 канал теперь доверил Марку влоги снимать? Молодцы!
Теперь безызбежную ведущую еще бы сменить.
И с чего бы вдруг ему ехать в Канаду?)