«Вон там толпа людей, которые преследуют Сашу и Аню». Марк Кондратюк представил влог о поездке на шоу в Китай

Теги сборная России мужское катание женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Марк Кондратюк ледовые шоу Фигурное катание

Марк Кондратюк снял влог о поездке российских фигуристов на шоу в Китай.

Кондратюк, а также Александра Трусова, Анна Щербакова, Алина Загитова, Алина Горбачева, Петр Гуменник, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов принимали участие в шоу Magic on Ice в Пекине.

Фигурист показал, как встречали россиян в аэропорту Пекина.

«Вот так тепло встречают. Какое-то дикое сумасшествие происходит. Это да, прилет чемпионов... Ну, чемпионок.

Вон там толпа людей, которые преследуют Сашу и Аню», – сказал Кондратюк

Наши фигуристы дали шоу в Китае: ледяная Щербакова, Трусова с огнем, Загитова с рукавами

19 комментариев

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EmperorNazer
Хорошо у Марка получается снимать, интересно, живо и с юмором рассказывает. Молодец, что успел по максимуму использовать свободное от шоу и тренировок время и посмотреть Пекин. Уточнение про чемпионок позабавило)
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ann-ermolova
Первый канал доверил снимать влоги Марку и на выходе получилась удачная коллаборация. У него неплохая речь (картавость лично мне нисколько не мешает) и обширный словарный запас, присутствует юмор, и, что важно, раскованность в монологах при описании происходящего. И несколько раз в кадр попал скромняга Петя, который не знал, куда деться от смущения))
+15
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Аленка_76
Отличный влог снял Марк из Китая!
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Маргарита Михайловна
Шоу в Китае организовывал папа Стас. Поэтому там запрещено было пиарить кого-либо кроме Щербаковой. Даже подарки запрещали зрителям дарить другим фигуристам. Поэтому и залы пустые были.
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Katerina Sunny
Ответ Ритт
Интересный влог. Здорово, что показал не только Аню, но и других ребят. Аня, конечно, хэдлайнер, но и другие там тоже не последние люди. 1 канал теперь доверил Марку влоги снимать? Молодцы! Теперь безызбежную ведущую еще бы сменить.
Марк же вроде уже снимал в январе.
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Ритт
Интересный влог. Здорово, что показал не только Аню, но и других ребят. Аня, конечно, хэдлайнер, но и другие там тоже не последние люди.
1 канал теперь доверил Марку влоги снимать? Молодцы!
Теперь безызбежную ведущую еще бы сменить.
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UserFreud
Ответ Derg See to
Когда первый канал вовсю полоскал фамилию Трусовых по всему миру,как дающих указание первому каналу,Марк вдруг стал комментатором первого канала..правда одноразовым, комментаторов с дефектом речи очень мало.походу тут продолжение поощрения марка за правильное отношение к Трусовыи и выбор.Первый канал-всегда форева в жизни типка,пока в Канаду не уедет..
Кондратюк никогда не был комментатором на Первом, он комментировал прокаты чемпионата Европы в мужском одиночном на Окко.
И с чего бы вдруг ему ехать в Канаду?)
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MARG-la
А где же толпы , которые преследуют конкретно окрашенную Загитову? Или она была все- таки реально ошарашена , что встречают- то уже не ее ?
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Е...С
Ответ ann-ermolova
Первый канал доверил снимать влоги Марку и на выходе получилась удачная коллаборация. У него неплохая речь (картавость лично мне нисколько не мешает) и обширный словарный запас, присутствует юмор, и, что важно, раскованность в монологах при описании происходящего. И несколько раз в кадр попал скромняга Петя, который не знал, куда деться от смущения))
Он над речью, кстати, хорошо поработал. Картавит сейчас намного меньше, мягче, в некоторых словах уже почти не слышно.
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Ритт
Ответ девочкитакиедевочки
Продолжай мечтать
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Е...С
Ответ Ритт
Интересный влог. Здорово, что показал не только Аню, но и других ребят. Аня, конечно, хэдлайнер, но и другие там тоже не последние люди. 1 канал теперь доверил Марку влоги снимать? Молодцы! Теперь безызбежную ведущую еще бы сменить.
Марк уже и раньше снимал влоги.
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Прекрасная фурия
Ответ Derg See to
Когда первый канал вовсю полоскал фамилию Трусовых по всему миру,как дающих указание первому каналу,Марк вдруг стал комментатором первого канала..правда одноразовым, комментаторов с дефектом речи очень мало.походу тут продолжение поощрения марка за правильное отношение к Трусовыи и выбор.Первый канал-всегда форева в жизни типка,пока в Канаду не уедет..
Ну он уже снимал со сборов репортаж из Кисловодска с вырезанной Трусовой. Любовь - любовью, а 1 канал= навсегда. Я ещё тогда удивилась такому отношению влюблённого правильного мальчика. Как=то не хорощо это все было, первый звоночек для Саши прозвенел.
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