Марк Кондратюк снял влог о поездке российских фигуристов на шоу в Китай.

Кондратюк, а также , , Алина Загитова, Алина Горбачева, Петр Гуменник, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов принимали участие в шоу Magic on Ice в Пекине.

Фигурист показал, как встречали россиян в аэропорту Пекина.

«Вот так тепло встречают. Какое-то дикое сумасшествие происходит. Это да, прилет чемпионов... Ну, чемпионок.

Вон там толпа людей, которые преследуют Сашу и Аню», – сказал .

Наши фигуристы дали шоу в Китае: ледяная Щербакова, Трусова с огнем, Загитова с рукавами