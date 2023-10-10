Свищев о том, что ISU оставил в силе отстранение россиян: «Идет суд у Валиевой. Это может быть сигналом для арбитров»
Дмитрий Свищев высказался о недопуске россиян к турнирам под эгидой ISU.
«Во-первых, идет суд у Валиевой. Отстранение может быть неким сигналом для арбитров.
Во-вторых, они боятся конкуренции. Наши внутренние чемпионаты гораздо зрелищнее, техничнее и гораздо сложнее, чем нынешние чемпионаты мира и другие турниры.
Без россиян им сейчас легче получить призовые места, потому что наши фигуристы наголову выше всех», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
Но ведь первопричина отстранения была не в конкуренции, следовательно и допуск к МС надо искать в другом месте.