Свищев о том, что ISU оставил в силе отстранение россиян: «Идет суд у Валиевой. Это может быть сигналом для арбитров»

Теги сборная России ISU Дмитрий Свищев женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Дмитрий Свищев высказался о недопуске россиян к турнирам под эгидой ISU.

«Во-первых, идет суд у Валиевой. Отстранение может быть неким сигналом для арбитров.

Во-вторых, они боятся конкуренции. Наши внутренние чемпионаты гораздо зрелищнее, техничнее и гораздо сложнее, чем нынешние чемпионаты мира и другие турниры.

Без россиян им сейчас легче получить призовые места, потому что наши фигуристы наголову выше всех», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Елена Дементьева
Ответ Маргарита В Сафронова
Если Валиева вернӗтся на турниры, она снесӗт всех западных сходу. Вот и думайте...)))))))))
Допингом она уже снесла аж всю нашу команду.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Всё так, наши фигуристы сильные конкуренты.
Но ведь первопричина отстранения была не в конкуренции, следовательно и допуск к МС надо искать в другом месте.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий