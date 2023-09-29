Юрист Алексеев о золоте Олимпиады-2022: «Скорее всего, решение по Валиевой не должно повлиять на команду»

Сергей Алексеев считает, что дело Валиевой не повлияет на результаты ОИ-2022.

«Это размытый вопрос, который регулируется регламентом . Большую роль тут играет усмотрение арбитра, который будет этот вопрос разрешать. Проба триметазидина от 25 декабря 2021 года была мизерной концентрации, он никак не влияет на результат. Далее – все пробы были отрицательными.

Так что, скорее всего, решение по Камиле не должно повлиять на команду. Но только если вопрос будет рассматриваться непредвзято, а это уже большой вопрос с учетом геополитической ситуации в международном спорте», – сказал спортивный юрист.

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