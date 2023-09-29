Юрист Алексеев о золоте Олимпиады-2022: «Скорее всего, решение по Валиевой не должно повлиять на команду»

Теги сборная России допинг ISU Олимпиада-2022 женское катание Сергей Алексеев Камила Валиева Фигурное катание

Сергей Алексеев считает, что дело Валиевой не повлияет на результаты ОИ-2022.

«Это размытый вопрос, который регулируется регламентом ISU. Большую роль тут играет усмотрение арбитра, который будет этот вопрос разрешать. Проба триметазидина от 25 декабря 2021 года была мизерной концентрации, он никак не влияет на результат. Далее – все пробы были отрицательными.

Так что, скорее всего, решение по Камиле не должно повлиять на команду. Но только если вопрос будет рассматриваться непредвзято, а это уже большой вопрос с учетом геополитической ситуации в международном спорте», – сказал спортивный юрист.

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24 комментария

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Panadol
Они заслужили. Команда была на голову сильнее всех остальных.
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Аля Иванова
Никто не знает как будет, а все эти предположения это гадание на кофейной гуще.
+5
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Zbra
Ответ Oleandra
Представляю, Камила без золота, единственная откатавшаяся на первые места, а Кондратюк с СК и МГ ОЧ, которые проиграли соперникам в своих видах.
МиГи выиграли произволку в команднике.
+7
-2
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Oleandra
Ответ Железная Леди
Очень бы хотелось, чтоб ребята получили золото.
которое они не завоевали бы без девочек Хрустального.
+11
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Oleandra
Представляю, Камила без золота, единственная откатавшаяся на первые места, а Кондратюк с СК и МГ ОЧ, которые проиграли соперникам в своих видах.
+9
-6
+3
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unknownman
У этого юриста явно только одна извилина, которая ведет прямо к выходу.
+8
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Железная Леди
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Очень бы хотелось, чтоб ребята получили золото.
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Oleandra
Ответ ekaterina_)))
Мне кажется, что серебру без допинговых разбирательств - они бы не были против.
американцы с радостью местами поменяются.
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Oleandra
Ответ Anneta28
Без каких девочек? В команде была только одна девочка и та оказалась с триметазидином.
значит, и другие золота не достойны.
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tanya_1111
Ответ Oleandra
Представляю, Камила без золота, единственная откатавшаяся на первые места, а Кондратюк с СК и МГ ОЧ, которые проиграли соперникам в своих видах.
Камила ПП катала уже зная что у команды золото, прекратите писать чушь, это был КОМАНДНЫЙ вид.
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Oleandra
Ответ ekaterina_)))
Что? Остальная команда хотя бы без проблем с допингом…уж молчали бы)
и без золота тогда.. пусть молятся, чтоб Камилу оправдали.
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tanya_1111
Мне если честно не сильно важно сколько дадут Камиле так как что там будет с международными соревнованиям не совсем понятно, а вот золота для ребят очень хочется они все его заслужили.
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Zbra
Ответ Oleandra
которое они не завоевали бы без девочек Хрустального.
Не факт, на самом деле.
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Lapo Elkann
Ничего не поняла, в соседней ветке говорит , что политика ни при чем.
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Oleandra
Ответ Лиана
Вы правы нельзя сравнивать честных спортсменов, которых достигают высот честно и валиеву, которая обманывала всех, попалась случайно, по доброте РУСАДА
пусть тогда сами от золота откажутся "честные".. если за счёт обмана якобы Камилы и вылезли в ОЧ.
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Oleandra
Ответ Zbra
МиГи выиграли произволку в команднике.
КП проиграли.
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альфия пахина
Юристы по очереди полный бред несут.
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ДИОНИС
Ответ Oleandra
Представляю, Камила без золота, единственная откатавшаяся на первые места, а Кондратюк с СК и МГ ОЧ, которые проиграли соперникам в своих видах.
Ранее был прецедент, связанный с летней Олимпиадой-2000 в Сиднее, когда американку Мэрион Джонс признали виновной в употреблении допинга и отняли у неё все медали тех ОИ. Но КАС оставил медали и титулы партнёршам Мэрион Джонс по эстафетам на ОИ-2000, так как на тот момент в Правилах не был прописан отъём медалей у всех участниц, если одна их них попадается на допинге!
https://www.sport-express.ru/athletics/news/365189/?ysclid=ln4a1087ey939973754
и
https://www.livesport.ru/others/2010/07/16/cas/?ysclid=ln4a189spn599842101
Судя по всему, в Правилах по команднику на Олимпиаде не прописан пункт по автоматическому отъёму медалей у всех фигуристов, даже если Валиеву дисквалифицируют. Об этом неоднократно говорили официальные лица.
А подобный прецедент уже был на ОИ-2000.
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Oleandra
Ответ tanya_1111
Камила ПП катала уже зная что у команды золото, прекратите писать чушь, это был КОМАНДНЫЙ вид.
но для этого Камиле надо было сначала откатать КП с трикселем, чтоб все остальные наши успокоились и стали катать с чувством полной уверенности в себе.
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Oleandra
Ответ ДИОНИС
Ранее был прецедент, связанный с летней Олимпиадой-2000 в Сиднее, когда американку Мэрион Джонс признали виновной в употреблении допинга и отняли у неё все медали тех ОИ. Но КАС оставил медали и титулы партнёршам Мэрион Джонс по эстафетам на ОИ-2000, так как на тот момент в Правилах не был прописан отъём медалей у всех участниц, если одна их них попадается на допинге! https://www.sport-express.ru/athletics/news/365189/?ysclid=ln4a1087ey939973754 и https://www.livesport.ru/others/2010/07/16/cas/?ysclid=ln4a189spn599842101 Судя по всему, в Правилах по команднику на Олимпиаде не прописан пункт по автоматическому отъёму медалей у всех фигуристов, даже если Валиеву дисквалифицируют. Об этом неоднократно говорили официальные лица. А подобный прецедент уже был на ОИ-2000.
я понимаю, пусть оставляют золото остальным нашим, но те же американцы уже их в покое не оставят..
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