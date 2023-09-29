Юрист Алексеев о золоте Олимпиады-2022: «Скорее всего, решение по Валиевой не должно повлиять на команду»
Сергей Алексеев считает, что дело Валиевой не повлияет на результаты ОИ-2022.
«Это размытый вопрос, который регулируется регламентом ISU. Большую роль тут играет усмотрение арбитра, который будет этот вопрос разрешать. Проба триметазидина от 25 декабря 2021 года была мизерной концентрации, он никак не влияет на результат. Далее – все пробы были отрицательными.
Так что, скорее всего, решение по Камиле не должно повлиять на команду. Но только если вопрос будет рассматриваться непредвзято, а это уже большой вопрос с учетом геополитической ситуации в международном спорте», – сказал спортивный юрист.
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Судя по всему, в Правилах по команднику на Олимпиаде не прописан пункт по автоматическому отъёму медалей у всех фигуристов, даже если Валиеву дисквалифицируют. Об этом неоднократно говорили официальные лица.
А подобный прецедент уже был на ОИ-2000.