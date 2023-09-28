Юрист Анцелиович о деле Валиевой: «То, что спортсмен получил уведомление после антидопинговых организаций, не является нарушением»

Теги сборная России допинг МОК ISU WADA РУСАДА Олимпиада-2022 женское катание Анна Анцелиович Камила Валиева Фигурное катание

Юрист Анна Анцелиович заявила, что уведомление Камилы Валиевой о положительной допинг-пробе в последнюю очередь не является процессуальным нарушением. 

Ранее источник «Р-Спорта» сообщил: «Валиева не получала от WADA уведомления о положительной допинг-пробе. Уведомление пришло сперва в ISU и МОК, а только после этого – тренеру Валиевой Этери Тутберидзе. Это процессуальное нарушение». 

«То, что спортсмен получил уведомление после антидопинговых организаций, не является нарушением.

РУСАДА как ответственная организация отобрала пробу, занесла ее в систему ADAMS под номером с фамилией, потом проба ушла в лабораторию, но уже только с указанием номера.

Лаборатория, не зная, кому принадлежит проба, уведомила о положительном результате через систему ADAMS.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA), РУСАДА, Международный союз конькобежцев (ISU), а также перед Олимпиадой Международный олимпийский комитет имеют доступ к данным по пробам, отбираемым у спортсменов. 

Они одновременно получают уведомление, когда любая информация, касающаяся результатов анализа, появляется в системе. Дальше тот, кто отобрал пробу, как ответственная за обработку результатов организация, был обязан известить спортсменку.

Спортсмен получает эту информацию через антидопинговое агентство, а не лабораторию», – сказала Анцелиович. 

Из-за суда по Валиевой подвис 31 (!) фигурист. Такой толпы в ожидании медалей еще не было

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna
Меня просто поражает, идут слушания по делу защищённого лица, но при этом все "эксперты" разного толка высказываются/сливают информацию/делают прогнозы/ следят непосредственно на месте событий. Т. е. продолжают нарушаться её права. Почему бы не закрыть на время всем рот? Особенно это касается Шветского и информатора из Хрустального , который делает сливы Жукову (не всегда достоверные, кстати)
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna
Ответ Александр Шульгин
Вы что не понимаете кто у Лапидарного информатор это очевидно Тудберидзе через третье лицо
Тутберидзе Жукову руки не подаст, не то, что будет ему информацию сливать, тем более компрометирующую
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Угу, всё правильно, включая "Дальше тот, кто отобрал пробу, как ответственная за обработку результатов организация, был обязан известить спортсменку" - здесь РУСАДА должна направить Валиевой, а никакая не ВАДА.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Систему АDAMS нужно дорабатывать, чтобы все причатные к пробе были сразу проинформированы, что конкретная проба положительная. А то получается, что идёт ещё рассылка, да ещё и не всем одновременно.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Delirium
Ответ Anna
Меня просто поражает, идут слушания по делу защищённого лица, но при этом все "эксперты" разного толка высказываются/сливают информацию/делают прогнозы/ следят непосредственно на месте событий. Т. е. продолжают нарушаться её права. Почему бы не закрыть на время всем рот? Особенно это касается Шветского и информатора из Хрустального , который делает сливы Жукову (не всегда достоверные, кстати)
В том и дело, что словам Жукова веры нет. Он не раз был пойман на фейках, так что и в этот раз не факт, что кто-то сливал информацию из суда.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шульгин
Ответ Ягун Ягунини
"РУСАДА как ответственная организация отобрала пробу, занесла ее в систему ADAMS под номером с фамилией, потом проба ушла в лабораторию, но уже только с указанием номера. Лаборатория, не зная, кому принадлежит проба, уведомила о положительном результате через систему ADAMS." Не пойму, специалисты, разъясните пожалуйста. В системе ADAMS проба заносится под номером с фамилией, лаборатория уведомляет о положительном результате, так же через систему ADAMS. Т.е. у лаборатории есть допуск к данной системе. Может ли она посмотреть там фамилию спортсмена, или её допуск ограничен?
Нет у нее допуска к фамилии
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viktoria dek
Это в любом случае нарушение антидопингового кодекса. В нем чёрным по белому написано, что уведомления должны рассылаться ОДНОВРЕМЕННО всем сторонам.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
несахар
это сразу было очевидно.
непонятно, почему многие поверили в вброс про нарушение.
хотя нет, понятно... )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viktoria dek
Ответ Александр Шульгин
Вот тут юрист права и все четко расписал. Лапидпрному со своим источником в Хрустальном (Тудберидзе) поучится нужно. Но то что они слили это как один из аргументов на закрытом суде выйдет Валиевой боком и серьезно. Когда отдуда сольют другую информацию пусть больше не прикрываются защищённый лицом.
Откройте всемирно антидопинговый кодекс WADA, там чернем по белому написано, что уведомления должны рассылаться одновременно всем сторонам. И да, Камила должна была получить на почту данные пробирки, отрицательный или положительный, но почему-то данные не пришли и в системе АДАМС отчёт появился на много позже, после того как об этом узнали MOK и ISU.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ir_rish
Ответ Ягун Ягунини
"РУСАДА как ответственная организация отобрала пробу, занесла ее в систему ADAMS под номером с фамилией, потом проба ушла в лабораторию, но уже только с указанием номера. Лаборатория, не зная, кому принадлежит проба, уведомила о положительном результате через систему ADAMS." Не пойму, специалисты, разъясните пожалуйста. В системе ADAMS проба заносится под номером с фамилией, лаборатория уведомляет о положительном результате, так же через систему ADAMS. Т.е. у лаборатории есть допуск к данной системе. Может ли она посмотреть там фамилию спортсмена, или её допуск ограничен?
Нет, не может. В "лабораторном" модуле системы АДАМС доступны только кодовые номера. По-моему даже федерация не указывается (но вот это не точно)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viktoria dek
Ответ Александр Шульгин
Все одновременно и узнали. Спортсмен заходит на своию страницу в Адамсе и все видит это автоматически происходит.
В адамс не пришло сообщение. Оно пришло, когда все об этом уже были в курсе)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viktoria dek
Ответ Александр Шульгин
Это ваши инсинуации. По Факту РУСАДа все узнала и должна была проинформировать Валиеву одновременно с этим узнали и ИСУ и ВАДа. А то что Валиева дополнительно хотя она тоже могла посмотреть у себя в адамсе сразу не смотрела это ее проблемы
Какие инсинуации, если это так?!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шульгин
Ответ Viktoria dek
Откройте всемирно антидопинговый кодекс WADA, там чернем по белому написано, что уведомления должны рассылаться одновременно всем сторонам. И да, Камила должна была получить на почту данные пробирки, отрицательный или положительный, но почему-то данные не пришли и в системе АДАМС отчёт появился на много позже, после того как об этом узнали MOK и ISU.
Это ваши инсинуации. По Факту РУСАДа все узнала и должна была проинформировать Валиеву одновременно с этим узнали и ИСУ и ВАДа. А то что Валиева дополнительно хотя она тоже могла посмотреть у себя в адамсе сразу не смотрела это ее проблемы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Ответ Ягун Ягунини
"РУСАДА как ответственная организация отобрала пробу, занесла ее в систему ADAMS под номером с фамилией, потом проба ушла в лабораторию, но уже только с указанием номера. Лаборатория, не зная, кому принадлежит проба, уведомила о положительном результате через систему ADAMS." Не пойму, специалисты, разъясните пожалуйста. В системе ADAMS проба заносится под номером с фамилией, лаборатория уведомляет о положительном результате, так же через систему ADAMS. Т.е. у лаборатории есть допуск к данной системе. Может ли она посмотреть там фамилию спортсмена, или её допуск ограничен?
Лаборатория не заносит в систему АДАМС, заносит "ответственная за обработку пробы" - здесь РУСАДА, на международном уровне ISU, крайне редко WADA (олимпиады, очень редкие рейды и т.д.).

Лаборатория получает ограниченную копию протокола: номер пробы, дату и время анализа, вид спорта и пол спортсмена. По этим данным можно лишь представить что проба кому-то из трех женских призёров принадлежит (+ еще несколько человек у кого брали случайным образом)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ir_rish
Ответ Katerina Sunny
Систему АDAMS нужно дорабатывать, чтобы все причатные к пробе были сразу проинформированы, что конкретная проба положительная. А то получается, что идёт ещё рассылка, да ещё и не всем одновременно.
"Всем"- это кому?
Круг лиц, которые информируются автоматически, определен очень четко. И сообщение о положительной пробе идет всегда с пометкой "Важно!"
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шульгин
Ответ alexnew
Ок. Значит, в РУСАДА кроты. :)
Там не кроты там как всегда унас все на авось
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ягун Ягунини
"РУСАДА как ответственная организация отобрала пробу, занесла ее в систему ADAMS под номером с фамилией, потом проба ушла в лабораторию, но уже только с указанием номера.
Лаборатория, не зная, кому принадлежит проба, уведомила о положительном результате через систему ADAMS."
Не пойму, специалисты, разъясните пожалуйста. В системе ADAMS проба заносится под номером с фамилией, лаборатория уведомляет о положительном результате, так же через систему ADAMS. Т.е. у лаборатории есть допуск к данной системе. Может ли она посмотреть там фамилию спортсмена, или её допуск ограничен?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий