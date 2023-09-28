Юрист Анцелиович о деле Валиевой: «То, что спортсмен получил уведомление после антидопинговых организаций, не является нарушением»
Юрист Анна Анцелиович заявила, что уведомление Камилы Валиевой о положительной допинг-пробе в последнюю очередь не является процессуальным нарушением.
Ранее источник «Р-Спорта» сообщил: «Валиева не получала от WADA уведомления о положительной допинг-пробе. Уведомление пришло сперва в ISU и МОК, а только после этого – тренеру Валиевой Этери Тутберидзе. Это процессуальное нарушение».
«То, что спортсмен получил уведомление после антидопинговых организаций, не является нарушением.
РУСАДА как ответственная организация отобрала пробу, занесла ее в систему ADAMS под номером с фамилией, потом проба ушла в лабораторию, но уже только с указанием номера.
Лаборатория, не зная, кому принадлежит проба, уведомила о положительном результате через систему ADAMS.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA), РУСАДА, Международный союз конькобежцев (ISU), а также перед Олимпиадой Международный олимпийский комитет имеют доступ к данным по пробам, отбираемым у спортсменов.
Они одновременно получают уведомление, когда любая информация, касающаяся результатов анализа, появляется в системе. Дальше тот, кто отобрал пробу, как ответственная за обработку результатов организация, был обязан известить спортсменку.
Спортсмен получает эту информацию через антидопинговое агентство, а не лабораторию», – сказала Анцелиович.
Из-за суда по Валиевой подвис 31 (!) фигурист. Такой толпы в ожидании медалей еще не было
непонятно, почему многие поверили в вброс про нарушение.
хотя нет, понятно... )
Лаборатория получает ограниченную копию протокола: номер пробы, дату и время анализа, вид спорта и пол спортсмена. По этим данным можно лишь представить что проба кому-то из трех женских призёров принадлежит (+ еще несколько человек у кого брали случайным образом)
Круг лиц, которые информируются автоматически, определен очень четко. И сообщение о положительной пробе идет всегда с пометкой "Важно!"
Лаборатория, не зная, кому принадлежит проба, уведомила о положительном результате через систему ADAMS."
Не пойму, специалисты, разъясните пожалуйста. В системе ADAMS проба заносится под номером с фамилией, лаборатория уведомляет о положительном результате, так же через систему ADAMS. Т.е. у лаборатории есть допуск к данной системе. Может ли она посмотреть там фамилию спортсмена, или её допуск ограничен?