Юрист Анцелиович о деле Валиевой: «То, что спортсмен получил уведомление после антидопинговых организаций, не является нарушением»

Юрист Анна Анцелиович заявила, что уведомление о положительной допинг-пробе в последнюю очередь не является процессуальным нарушением.

Ранее источник «Р-Спорта» сообщил: «Валиева не получала от WADA уведомления о положительной допинг-пробе. Уведомление пришло сперва в ISU и , а только после этого – тренеру Валиевой Этери Тутберидзе. Это процессуальное нарушение».

«То, что спортсмен получил уведомление после антидопинговых организаций, не является нарушением.

РУСАДА как ответственная организация отобрала пробу, занесла ее в систему ADAMS под номером с фамилией, потом проба ушла в лабораторию, но уже только с указанием номера.

Лаборатория, не зная, кому принадлежит проба, уведомила о положительном результате через систему ADAMS.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA), , Международный союз конькобежцев ( ), а также перед Олимпиадой Международный олимпийский комитет имеют доступ к данным по пробам, отбираемым у спортсменов.

Они одновременно получают уведомление, когда любая информация, касающаяся результатов анализа, появляется в системе. Дальше тот, кто отобрал пробу, как ответственная за обработку результатов организация, был обязан известить спортсменку.

Спортсмен получает эту информацию через антидопинговое агентство, а не лабораторию», – сказала Анцелиович.

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