Лунин о программах Мозалева: «Мы оттолкнулись от образа ангела, которого изгоняют на землю. Общая тема – это поиски себя»
Андрей Мозалев рассказал об идее своих новых программ.
Мозалев тренируется у Кирилла Давыденко, постановщиком программ является Денис Лунин.
– Каждый сезон вы представляете интересные программы с необычными сюжетами, подбором музыки. Как удается делать постановки, способные удивить?
Мозалев: В нашей команде не один человек, и каждый привносит, предлагает что-то свое. Музыку для новой короткой программы предложил Денис, мне она понравилась, и так родилась идея с короткой и произвольной программой как двух глав одной книги.
Лунин: Мы оттолкнулись от образа ангела, которого изгоняют на землю. Это первая часть. А вторая – на земле он учится жить среди людей и через любовь, сострадание, надежду и веру пытается найти свое место. Общая тема обеих программ – это поиски себя, путь к самому себе.
– Это подчеркивается костюмами, которые сделаны в одном стилистическом решении. Костюмы в чем-то схожи, но разные. Можете пояснить?
Лунин: Нашу идею реализовала дизайнер Мария Евстигнеева. Мы очень долго думали, выбирали. Крылья на пиджаке – отсылка к образу ангела. Сам по себе старинный шрифт – стилизация. Это не фраза, не цитата, там нет никакого смысла. Это просто имитация шрифта под старинные книги, что нужно для раскрытия образа.
– Идея сделать две программы, объединенные одной темой, была и раньше. Например, в свое время Денис Тен катал программы о пианисте.
Давыденко: Но у Дениса произвольная программа была продолжением короткой.
Мозалев: А у нас это две отдельные истории, как законченные серии в сериале.
1. Ушёл в себя.
2. Вышел из себя.
3. Пришёл в себя.
Погулял -- и хватит на сегодня.
превратившиеся в демонов...
удачного поиска!)
На фоне постановок прошлого сезона очень сильно проигрывают.