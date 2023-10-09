Лунин о программах Мозалева: «Мы оттолкнулись от образа ангела, которого изгоняют на землю. Общая тема – это поиски себя»

Андрей Мозалев рассказал об идее своих новых программ.

Мозалев тренируется у Кирилла Давыденко, постановщиком программ является Денис Лунин.

– Каждый сезон вы представляете интересные программы с необычными сюжетами, подбором музыки. Как удается делать постановки, способные удивить?

: В нашей команде не один человек, и каждый привносит, предлагает что-то свое. Музыку для новой короткой программы предложил Денис, мне она понравилась, и так родилась идея с короткой и произвольной программой как двух глав одной книги.

Лунин: Мы оттолкнулись от образа ангела, которого изгоняют на землю. Это первая часть. А вторая – на земле он учится жить среди людей и через любовь, сострадание, надежду и веру пытается найти свое место. Общая тема обеих программ – это поиски себя, путь к самому себе.

– Это подчеркивается костюмами, которые сделаны в одном стилистическом решении. Костюмы в чем-то схожи, но разные. Можете пояснить?

: Нашу идею реализовала дизайнер Мария Евстигнеева. Мы очень долго думали, выбирали. Крылья на пиджаке – отсылка к образу ангела. Сам по себе старинный шрифт – стилизация. Это не фраза, не цитата, там нет никакого смысла. Это просто имитация шрифта под старинные книги, что нужно для раскрытия образа.

– Идея сделать две программы, объединенные одной темой, была и раньше. Например, в свое время Денис Тен катал программы о пианисте.

: Но у Дениса произвольная программа была продолжением короткой.

Мозалев: А у нас это две отдельные истории, как законченные серии в сериале.