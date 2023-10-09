Лунин о программах Мозалева: «Мы оттолкнулись от образа ангела, которого изгоняют на землю. Общая тема – это поиски себя»

Теги сборная России мужское катание Денис Лунин Андрей Мозалев Кирилл Давыденко Фигурное катание

Андрей Мозалев рассказал об идее своих новых программ.

Мозалев тренируется у Кирилла Давыденко, постановщиком программ является Денис Лунин. 

– Каждый сезон вы представляете интересные программы с необычными сюжетами, подбором музыки. Как удается делать постановки, способные удивить?

Мозалев: В нашей команде не один человек, и каждый привносит, предлагает что-то свое. Музыку для новой короткой программы предложил Денис, мне она понравилась, и так родилась идея с короткой и произвольной программой как двух глав одной книги.

Лунин: Мы оттолкнулись от образа ангела, которого изгоняют на землю. Это первая часть. А вторая – на земле он учится жить среди людей и через любовь, сострадание, надежду и веру пытается найти свое место. Общая тема обеих программ – это поиски себя, путь к самому себе.

– Это подчеркивается костюмами, которые сделаны в одном стилистическом решении. Костюмы в чем-то схожи, но разные. Можете пояснить?

Лунин: Нашу идею реализовала дизайнер Мария Евстигнеева. Мы очень долго думали, выбирали. Крылья на пиджаке – отсылка к образу ангела. Сам по себе старинный шрифт – стилизация. Это не фраза, не цитата, там нет никакого смысла. Это просто имитация шрифта под старинные книги, что нужно для раскрытия образа. 

– Идея сделать две программы, объединенные одной темой, была и раньше. Например, в свое время Денис Тен катал программы о пианисте.

Давыденко: Но у Дениса произвольная программа была продолжением короткой.

Мозалев: А у нас это две отдельные истории, как законченные серии в сериале.

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9 комментариев

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Док Аксель
История одного поиска :
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Погулял -- и хватит на сегодня.
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miladoc1
Как же надоели эти нескончаемые поиски себя…
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Девушка Безимени
опять поиски себя..
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arisstopane
ангелы изгнанные из рая - это падшие ангелы,
превратившиеся в демонов...
удачного поиска!)
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Алиса 33
А мне очень понравились новые программы Андрея! Конечно, пока не удалось увидеть их исполненными без технических ошибок, но даже с погрешностями их хочется пересматривать: эти кружева на льду, шикарные кораблики, работу корпуса и рук, пластику Андрея! Каждый год их команда дарит все новые образы на льду: ни на кого не похожие, креативные, штучные.. Уверена, что, когда Андрей выкатает эти проги , это будет просто восторг!
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Ola Si
Костюмы бы разного цвета, с трибуны похожи слишком
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Kareglazaya
Навыдумывали столько всего, что в итоге перемудрили. Без помощи пояснительной бригады программы Мозалева выглядят как две однотипных скучных постановки в однотипных половинчатых костюмах.
На фоне постановок прошлого сезона очень сильно проигрывают.
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ДИАНА
Ответ Алиса 33
А мне очень понравились новые программы Андрея! Конечно, пока не удалось увидеть их исполненными без технических ошибок, но даже с погрешностями их хочется пересматривать: эти кружева на льду, шикарные кораблики, работу корпуса и рук, пластику Андрея! Каждый год их команда дарит все новые образы на льду: ни на кого не похожие, креативные, штучные.. Уверена, что, когда Андрей выкатает эти проги , это будет просто восторг!
👏👏👏
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