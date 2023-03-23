Лунин о шоу-программе Мозалева с участием танцовщиц frame up: «Возможно, номер показался кому-то смелым. Во всяком случае, он необычный»

Теги сборная России мужское катание Денис Лунин Андрей Мозалев Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Хореограф Денис Лунин рассказал о номере Андрея Мозалева на турнире шоу-программ.

«У нас было несколько идей по поводу показательного номера, но мы коллективно решили пойти на эксперимент и соединить танцы на полу с фигурным катанием. Пригласили Настю Юрасову и ее танцовщиц, которые работают в стиле frame up. Обсудили концепцию номера, начали работать.

Мы с Андреем накатывали программу в Питере, девочки репетировали в Москве. Настя уже ставила «Парфюмера» на паркете, поэтому представляла, что нужно делать. Собственно, поэтому мы и пошли на эксперимент – все соединить. Номер на музыку Gole Be Goldoon в исполнении Sevdaliza целиком репетировали уже в «Мегаспорте». Для костюма Андрея выбрали классическую рубашку как в фильме «Парфюмер». Сшили ее стилисты Валентина Юдашкина.

Возможно, сам номер показался кому-то смелым. Во всяком случае, он необычный, какой и должна быть программа для такого шоу турнира.

Турнир, считаю, удался. У таких соревнований, на мой взгляд, есть перспектива. Не только в плане зрелищности и привлечения публики. Сам формат таких соревнований предполагает, что спортсмены могут их использовать как площадку для экспериментов. Отойти от правил, стандартов, какие есть на соревнованиях, попробовать что-то новое.

Тем более, что судят этот турнир не спортивные арбитры, а люди из мира искусства, для которых важнее образы, движения, хореография, выразительность – словом, артистическая сторона. А это важная составляющая фигурного катания. И в этом плане такой турнир может помочь спортсменам больше раскрыться», – сказал Лунин.

Создав интригу вокруг судей, организаторы шоу-турнира помешали фигуристам. Как это исправить?

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12 комментариев

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vanessa2021
Ответ Оз
На мой взгляд турнир шоу программ как раз и нужен для новых образов, нового опыта, креативных постановок. Номер у Андрея получился завораживающим: интересное сочетание танцев и ФК. Музыка красивая. Здорово, что появилась возможность посмотреть на Андрея с новой стороны.
Мне номер Андрея тоже понравился. Номер именно завораживающий.
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vanessa2021
Ответ Оз
Почему типа? Энберт и другие фигуристы тоже говорили, что им не разрешили выступать с другими партнёрами. Так что не в самой Трусовой дело.
Да, Энберта с другой партнершей тоже не допустили. Очень жаль, Энберт- очень яркий фигурист..

А уж пара Трусова-Букин была бы огонь!

Федра в своем регламенте, напечатанном в феврале, никаких ограничений по формированию пар не указали.. Потом в марте при формировании окончательного списка участников выяснилось про эти введённые ограничения.

Ну ладно, это все уже обсудили на соответствующей ветке.

Я просто ответила пользователю "Ритт", который про Сашу в номере Мозалева упомянул)))
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Оз
На мой взгляд турнир шоу программ как раз и нужен для новых образов, нового опыта, креативных постановок.
Номер у Андрея получился завораживающим: интересное сочетание танцев и ФК. Музыка красивая.
Здорово, что появилась возможность посмотреть на Андрея с новой стороны.
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deli_skate
Ответ Светлана Менова
Кого?
T9. Кажется, других мужчин в номере не было.
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Светлана Менова
Ответ deli_skate
Номер ни о чем. И роль Михалева в нем - ноль целых фиг десятых. Как всегда, снулая рыба.
Кого?
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Оз
Ответ vanessa2021
Саша Трусова подготовила для этого шоу парный номер с Иваном Букиным- ей не разрешили выступать типа изза регламента.
Почему типа? Энберт и другие фигуристы тоже говорили, что им не разрешили выступать с другими партнёрами. Так что не в самой Трусовой дело.
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vanessa2021
Ответ ЮИ
Очень люблю катание Андрея, но честно признаюсь, что номер сначала не поняла. После того, как кто-то упомянул в комментариях Парфюмера, пазл сложился (книгу читала, фильм смотрела, музыку не узнала). Во время просмотра в голове было три мысли: обожаю кораблики, как бы девушки не простыли, не наедет ли на них Андрей во время проката ;) Эксперимент получился не самый успешный, но довольно интересный.
Я думаю, что перед номерами фигуристов на этом шоу надо было зачитывать краткий сценарий номера. Что хочет показать фигурист.

Смотреть было бы интереснее.
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vanessa2021
Ответ Ритт
весь номер было очень жалко девчонок. Так то холодно на льду раздетыми валяться 4 минуты. Кстати, а чего Трусову не взяли в номер танцовщицей? Было бы прикольно. И молодцы что не жалуются на судейство. P/S В зале и у экранов дети были, очень уж откровенный номер
Саша Трусова подготовила для этого шоу парный номер с Иваном Букиным- ей не разрешили выступать типа изза регламента.
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Ритт
весь номер было очень жалко девчонок. Так то холодно на льду раздетыми валяться 4 минуты.
Кстати, а чего Трусову не взяли в номер танцовщицей? Было бы прикольно.
И молодцы что не жалуются на судейство.
P/S В зале и у экранов дети были, очень уж откровенный номер
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ЮИ
Очень люблю катание Андрея, но честно признаюсь, что номер сначала не поняла. После того, как кто-то упомянул в комментариях Парфюмера, пазл сложился (книгу читала, фильм смотрела, музыку не узнала). Во время просмотра в голове было три мысли: обожаю кораблики, как бы девушки не простыли, не наедет ли на них Андрей во время проката ;) Эксперимент получился не самый успешный, но довольно интересный.
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Светлана Менова
Главная проблема номера (помимо того, что никто не понял, о чем это) в том, что все смотрели на девушек и никто не смотрел на Андрея.
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deli_skate
Номер ни о чем. И роль Михалева в нем - ноль целых фиг десятых. Как всегда, снулая рыба.
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