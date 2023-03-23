Лунин о шоу-программе Мозалева с участием танцовщиц frame up: «Возможно, номер показался кому-то смелым. Во всяком случае, он необычный»

Хореограф Денис Лунин рассказал о номере на турнире шоу-программ.

«У нас было несколько идей по поводу показательного номера, но мы коллективно решили пойти на эксперимент и соединить танцы на полу с фигурным катанием. Пригласили Настю Юрасову и ее танцовщиц, которые работают в стиле frame up. Обсудили концепцию номера, начали работать.

Мы с Андреем накатывали программу в Питере, девочки репетировали в Москве. Настя уже ставила «Парфюмера» на паркете, поэтому представляла, что нужно делать. Собственно, поэтому мы и пошли на эксперимент – все соединить. Номер на музыку Gole Be Goldoon в исполнении Sevdaliza целиком репетировали уже в «Мегаспорте». Для костюма Андрея выбрали классическую рубашку как в фильме «Парфюмер». Сшили ее стилисты Валентина Юдашкина.

Возможно, сам номер показался кому-то смелым. Во всяком случае, он необычный, какой и должна быть программа для такого шоу турнира.

Турнир, считаю, удался. У таких соревнований, на мой взгляд, есть перспектива. Не только в плане зрелищности и привлечения публики. Сам формат таких соревнований предполагает, что спортсмены могут их использовать как площадку для экспериментов. Отойти от правил, стандартов, какие есть на соревнованиях, попробовать что-то новое.

Тем более, что судят этот турнир не спортивные арбитры, а люди из мира искусства, для которых важнее образы, движения, хореография, выразительность – словом, артистическая сторона. А это важная составляющая фигурного катания. И в этом плане такой турнир может помочь спортсменам больше раскрыться», – сказал Лунин.

Создав интригу вокруг судей, организаторы шоу-турнира помешали фигуристам. Как это исправить?