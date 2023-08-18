Андрей Мозалев: «В этом сезоне решили реализовать давнюю задумку – показать одну сюжетную линию для двух программ, историю с продолжением и окончанием»

Фигурист Андрей Мозалев рассказал о своих новых программах.

– Кто помогал ставить программы на следующий сезон?

– Ставили программы наши хореографы Денис Лунин и Игорь Кощеев.

Игорь Александрович в основном занимается руками, а с Денисом отрабатываем скольжение, связки, дорожки, основную линию хореографии. Я тоже активно подключался к постановкам. Обе программы – это наша совместная, командная работа. Сторонних постановщиков в этом году не стали привлекать.

– Программы получились в присущем стиле или это будет то, что мы от вас еще не видели?

– Стилистика моя. А музыка будет необычная и очень красивая, глубокое содержание, интересная хореография.

– Принимали участие в выборе музыки или ее предложил ?

– Да, я участвовал в выборе музыки. Музыку к короткой программе нашел , еще к турниру шоу-программ, она была вторым вариантом для моего номера. Меня этот трек тогда очень зацепил, и я сказал тренерам, что хочу под нее поставить соревновательную программу. Музыку к произвольной предложил уже Кирилл Анатольевич.

– Раскроете идеи программ?

– В этом сезоне мы решили реализовать нашу давнюю задумку – создать и показать одну сюжетную линию для двух программ, историю с продолжением и окончанием. Предвосхищая возможные вопросы о повторении концепции, отмечу, что мы несколько лет вынашивали эту идею, но реализовать ее решились только в этом сезоне, именно сейчас совпали все кусочки пазла – моя моральная готовность, выбор музыки, задуманная хореография, глубокий смысл. Словом, так сложились звезды. И это будет история падшего Ангела, его Книга Жизни.

Короткая программа – глава первая, сюжет открывается с изгнания Ангела на Землю. Он в растерянности и смятении бредет в сторону большого города, его черные крылья бессильно шелестят за спиной... Будучи уверенным в абсолютной человеческой греховности и порочности, он будет долго и мучительно искать свой путь на Земле, свой способ сосуществования с нами.

Вторая глава – произвольная программа – расскажет о трансформации чувств, сознания, телесной оболочки Ангела.

Люди открываются для него с иной стороны, его глубоко трогает то, как мы умеем любить, дружить, сопереживать. И, желая испытывать такой же спектр чувств, он принимает сложное, но однозначное решение – он хочет стать человеком. Для этого ему нужно освободиться из клетки, которой стало его бесплотное ангельское тело, уже чужое и инородное. И вот крылья решительно сброшены, и впервые за всю его бесконечную жизнь ему очень больно.

Теперь он смертен, теряя сознание от боли, он слышит звуки приближающейся машины скорой помощи... Он знает и верит – его обязательно спасут.

На этом заканчивается Книга жизни Ангела – на Земле стало одним человеком больше, но это уже совсем другая история... – сказал Мозалев.

Андрей Мозалев выступил с новой короткой программой под композицию группы Apocalyptica на мастер-классе Москвиной

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