Мозалев о своем номере для турнира шоу-программ: «Шли на этот эксперимент осознанно, понимая, что такое новаторство может быть кем-то не понято»

Теги сборная России Первый канал мужское катание Денис Лунин Андрей Мозалев Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Фигурист Андрей Мозалев высказался о своих оценках на турнире по шоу-программам

Мозалев выступал с танцовщицами frame up strip. Он занял 16-е место.

– Слышал, что непросто было пробивать этот номер на турнир. Действительно не сразу все поняли эксперимент?

– На самом деле ситуация была немного другая. Пробивать задуманный номер нам не пришлось – заявку на участие в турнире приняли и подтвердили сразу, практически день в день, так как идея постановки очень понравилась Первому каналу.

Но были некоторые сложности технического характера уже в процессе самой постановки, связанные с размещением девушек-танцовщиц. Мы – я, Леля, постановщики номера Настя Юрасова и Денис Лунин – изначально видели, что танцевальная группа будет располагаться только на льду, сама концепция задумывалась именно так. Но со стороны Первого канала были некоторые опасения за жизнь и здоровье девушек.

В какой-то момент мы задумались над другими вариантами размещения танцовщиц, но это был мимолетный процесс, так как мы понимали, что смена дислокации отрицательно повлияет на целостность задуманной идеи. И Настя Юрасова как постановщик танцевальной части не видела иного размещения своего коллектива.

Поэтому мы оставили схему размещения в первоначальном варианте, показали общий набросок номера организаторам турнира, и они пошли нам навстречу, согласившись с размещением танцевальной группы на льду – за что им огромное спасибо.

Многие обратили внимание на то, как выходили девушки. Это была вынужденная мера и еще одна сложность, с которой мы столкнулись: по-другому на лёд было не выйти, очень скользко, если босиком, то окоченели бы ноги, только выползти и вот так, как мы в итоге придумали.

– Почему, на твой взгляд, судьям номер не зашел?

– А я бы не сказал, что он не зашел всей судейской бригаде. Евгений Миронов высоко оценил постановку, Алла Сигалова. Николай Цискаридзе и Валентин Юдашкин поставили неплохие оценки. Можно сказать, что номер не произвел впечатления на Бориса Эйфмана и был низко им оценен, поэтому средняя оценка вышла на 16,25 балла.

Но мы шли на этот эксперимент осознанно, понимая, что такое новаторство может быть кем-то не понято, поэтому я не расстроился. И меня радует, что мой номер занимает первое место по просмотрам на сайте Первого канала, значит у нас получилось заинтересовать и зацепить зрителей, несмотря на критику с их стороны.

– Как тебе вообще судейство? Понятно, у жюри своя работа, но многие, как я слышал, его не поняли. У вас был какой-то разговор с судьями после турнира?

– Стандартное судейство для турнира, где изначально нет никаких правил и требований к количеству и качеству выполняемых элементов. Заявляясь на него, я понимал, что оценки судейской бригады будут базироваться на вкусовых предпочтениях, по принципу нравится/не нравится.

Разговора с судьями после турнира у нас не было, нам удалось пообщаться с представителями Первого канала, критики с их стороны не было, номер был ими оценен достаточно высоко и мне оказали очень теплую поддержку, – сказал Мозалев.

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11 комментариев

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Поговорим
Номер не понравился, не показал он умения Андрея, его артистизм, процесс «заползания-выползания» массовки совсем закопал выступление, куча неловко копошащихся тел в нюдовых костюмах, в «копытах», это было настолько нелепо, неэстетично и даже отталкивающе.
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Светлана Романова
Ну не принц на льду Мозалев,не принц!
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bona ulo
Номер был довольно оригинальным, но мне показалось, что Андрей немного "потерялся" на фоне девушек. Мне нравится катание Мозалева, и вообще его программы, и лично мне немного не хватило именно катания Андрея, осталось ощущение, что девушки на льду его ограничивали.
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Самая цитируемая и вообще недура
Идея крутая, постановка-халтура, слеплено на коленке. Уложить полуголых девиц на лед и заставить извиваться, пока Андрей вокруг них просто круги нарезает, мало. Вообще тема не читалась до финала.
Пойду, пересмотрю Парфюмера Анны, пожалуй.
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Тайга86
Похоже на оправдания. Зачем? Номер случился, номер необычный, с претензией на оригинальность. Мало кому зашел из болельщиков фк, но болельщикам Андрея понравился, скорее даже самим главным его участником. Не надо ни на кого обижаться, что-то доказывать, тем более огрызаться, как сделали некоторые. Не всё всегда случается удачным, даже если ты и приложил к этому свой труд и усилия, лучше воспринимать как опыт, учитывая на будущее и промахи, и удачные моменты.
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несахар
на трибунах дети были
а номер 18+
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Светлана Менова
Я предпочитаю Андрея на льду одного, без девушек. 💖
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nik svt
Мне кажется, что еще с костюмами для девушек ошиблись. Если б девушки были в белых платьях-ночнушках, они были бы больше похожи на души - ассоциации сработали бы. А в телесных одеяниях они не были на души невинных созданий похожи и поэтому мальчик Андрей во всем этом окружении смотрелся как-то странно и потеряно.
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Роман Волков
Надо было перед каждым номером, в вкратце, рассказывать о чём он. Всем было бы проще.
Надеюсь, в следующий раз, так и будет.✌️
+4
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Triabc
Андрюхе за спокойный и взвешенный анализ большой респект. Хоть мне номер и не понравился.
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Маргарита В Сафронова
Горячее получилось новаторство, как это только лӗд не растаял)
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