Мозалев о своем номере для турнира шоу-программ: «Шли на этот эксперимент осознанно, понимая, что такое новаторство может быть кем-то не понято»

Фигурист Андрей Мозалев высказался о своих оценках на турнире по шоу-программам

Мозалев выступал с танцовщицами frame up strip. Он занял 16-е место.

– Слышал, что непросто было пробивать этот номер на турнир. Действительно не сразу все поняли эксперимент?

– На самом деле ситуация была немного другая. Пробивать задуманный номер нам не пришлось – заявку на участие в турнире приняли и подтвердили сразу, практически день в день, так как идея постановки очень понравилась Первому каналу.

Но были некоторые сложности технического характера уже в процессе самой постановки, связанные с размещением девушек-танцовщиц. Мы – я, Леля, постановщики номера Настя Юрасова и – изначально видели, что танцевальная группа будет располагаться только на льду, сама концепция задумывалась именно так. Но со стороны Первого канала были некоторые опасения за жизнь и здоровье девушек.

В какой-то момент мы задумались над другими вариантами размещения танцовщиц, но это был мимолетный процесс, так как мы понимали, что смена дислокации отрицательно повлияет на целостность задуманной идеи. И Настя Юрасова как постановщик танцевальной части не видела иного размещения своего коллектива.

Поэтому мы оставили схему размещения в первоначальном варианте, показали общий набросок номера организаторам турнира, и они пошли нам навстречу, согласившись с размещением танцевальной группы на льду – за что им огромное спасибо.

Многие обратили внимание на то, как выходили девушки. Это была вынужденная мера и еще одна сложность, с которой мы столкнулись: по-другому на лёд было не выйти, очень скользко, если босиком, то окоченели бы ноги, только выползти и вот так, как мы в итоге придумали.

– Почему, на твой взгляд, судьям номер не зашел?

– А я бы не сказал, что он не зашел всей судейской бригаде. Евгений Миронов высоко оценил постановку, Алла Сигалова. Николай Цискаридзе и Валентин Юдашкин поставили неплохие оценки. Можно сказать, что номер не произвел впечатления на Бориса Эйфмана и был низко им оценен, поэтому средняя оценка вышла на 16,25 балла.

Но мы шли на этот эксперимент осознанно, понимая, что такое новаторство может быть кем-то не понято, поэтому я не расстроился. И меня радует, что мой номер занимает первое место по просмотрам на сайте Первого канала, значит у нас получилось заинтересовать и зацепить зрителей, несмотря на критику с их стороны.

– Как тебе вообще судейство? Понятно, у жюри своя работа, но многие, как я слышал, его не поняли. У вас был какой-то разговор с судьями после турнира?

– Стандартное судейство для турнира, где изначально нет никаких правил и требований к количеству и качеству выполняемых элементов. Заявляясь на него, я понимал, что оценки судейской бригады будут базироваться на вкусовых предпочтениях, по принципу нравится/не нравится.

Разговора с судьями после турнира у нас не было, нам удалось пообщаться с представителями Первого канала, критики с их стороны не было, номер был ими оценен достаточно высоко и мне оказали очень теплую поддержку, – сказал .