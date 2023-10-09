Олег Васильев о переходах спортсменов: «Патриотизм – вещь хорошая и нужная. Но по пути наверх жизнь непростая, а на вершине всего одно место»

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– Есть часть [фигуристов], которая идет на подкатки, а есть еще одна, которая едет в другие страны.

– Они тоже в том числе уезжают за длинным рублем. В ISU очень жесткие правила перехода. На мой взгляд, тоже неправильно, это скрытое рабство. Спортсмен в капиталистической стране, где он платит за все, должен принимать решение сам, хочет он кататься за США, Канаду, Францию или Россию.

У нас другая ситуация. Государство сильно финансово вкладывается в спорт. И поэтому оно имеет право в какой-то мере диктовать условия. У российской федерации (ФФКР) есть свои правила, которые ограничивают переходы и вводят жесткий карантин. Есть плюсы, есть минусы.

– Есть еще двойные стандарты, кому-то можно переходить, кому-то нет.

– Серых зон не должно быть, я давно об этом говорю. В футболе, баскетболе, любых других командных видах есть трансферы. Я хочу купить этого игрока и заплачу за него столько-то. Допустим, Дима Алиев выиграл сейчас Мемориал Панина-Коломенкина, и США захотели его купить. Заплатите за подготовку, компенсируйте расходы государства.

– То есть вы за систему, которую предлагали некоторые депутаты Госдумы?

– Двумя руками за, потому что это открыто, честно и прозрачно. А все эти карантины, чьи-то договоренности за дверью создают много вопросов.

– К Дэвис и Смолкину, о которых мы говорим, есть вопросы?

– У спортсмена жизнь короткая. Патриотизм – вещь хорошая и нужная, ты любишь свою страну, выступаешь за нее, гимн играет, все замечательно. Но по пути наверх жизнь непростая, а на вершине всего одно место.

Если ты на этом пути понимаешь, что в своей стране по каким-то причинам не можешь достичь вершины – тебя не любят, таланта не хватает – пожалуйста, подавай заявку на переход в другую сборную. Она компенсирует расходы – и все, вперед.

Но если ты уже в своей стране добился успехов, уже от нее многое получил и, например, добрался до пьедестала чемпионата Европы и мира, то здесь, по-моему, обратного пути нет. Надо идти до конца, – сказал олимпийский чемпион 1984 года Олег Васильев.

3 комментария

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Anatiana
Ответ JL JL
У нас под понятием - патриотизм, понимается поклонение властям предержащим. А, не то...
У кого у вас?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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