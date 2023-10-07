Ирина Роднина: «Наверное, в фигурном катании тоже стоит ожидать допуска наших юниоров, как в футболе»

Ирина Роднина считает, что стоит ждать допуска на соревнования юниоров из России.

«Наверное, в фигурном катании тоже стоит ожидать допуска наших юниоров, как в футболе. Международные федерации потихоньку начинают исправлять свои же ошибки.

Думаю, они все прекрасно понимают, что в свое время эмоционально совершили кучу ошибок.

Что касается бойкотов, то это логично, что они будут. Но я не могу сказать, повлияют ли они на итоговое решение. Всякое может быть», — сказала .