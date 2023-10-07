Ирина Роднина: «Наверное, в фигурном катании тоже стоит ожидать допуска наших юниоров, как в футболе»

Теги сборная России Ирина Роднина ISU Фигурное катание

Ирина Роднина считает, что стоит ждать допуска на соревнования юниоров из России.

«Наверное, в фигурном катании тоже стоит ожидать допуска наших юниоров, как в футболе. Международные федерации потихоньку начинают исправлять свои же ошибки.

Думаю, они все прекрасно понимают, что в свое время эмоционально совершили кучу ошибок.

Что касается бойкотов, то это логично, что они будут. Но я не могу сказать, повлияют ли они на итоговое решение. Всякое может быть», — сказала Роднина

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3 комментария

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Olga.t
Как аккуратна в речах стала Роднина.
А вот некоторые российские чиновники и депутаты не так чутко держат нос по ветру.
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Viks
Не всё так однозначно, в футболе, с допуском юниоров.
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