Фигуристка Дубинина, выступающая за Сербию: «По российским спортсменам, безусловно, скучают. С ними больше азарта»

Теги сборная России ISU ФФКР женское катание Антонина Дубинина сборная Сербии Фигурное катание

Фигуристка сборной Сербии заявила, что на соревнованиях скучают по россиянам.

– Как вам кажется, без России на международных соревнованиях стало скучнее? Или там радуются, что можно что-то выиграть в отсутствие россиянок?

– Ну, внутренне, наверное, все, кто на что-то претендует, все же радуются, что нет конкуренции. Но в целом по российским спортсменам, безусловно, скучают. С ними больше азарта.

Да и конкуренция двигает спорт вперед, поэтому понимают, что лучше пусть Россия скорее возвращается, чтобы остальные не расслаблялись.

– На ваш взгляд, российским фигуристам сейчас достаточно мотивации, чтобы кататься? Можете дать им какой-то совет?

– В данной ситуации федерация делает все возможное для сохранения мотивации у спортсменов. Это и денежные призы, и большое количество соревнований, которые проводятся в те же сроки, что и турниры ISU, болельщики параллельно их смотрят.

А касательно совета… В среде с такой большой конкуренцией, думаю, и не расслабишься, так что проблем с мотивацией быть не должно. И в конце концов они понимают, что рано или поздно вернутся на международную арену. В их же интересах быть к этому готовыми и сохранять форму, – сказала фигуристка Антонина Дубинина, выступающая за Сербию.

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8 комментариев

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Елена Спирина
Все умные люди понимают, что без россиян соревнования не имеют той остроты и конкуренции, но некоторым это на руку
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N-fox
Антонина все правильно сказала, разложила по полочкам, умная девушка.
+6
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galik55
Наверное радуются, кто же от кажется от звания ЧМ.
Да наши девушки заставляли шевелиться , учить , новое.
А конкуренцию составят японки, кореянки, причем соревноваться будут между собой, поскольку усложняются.
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Alestern
Ответ galik55
Наверное радуются, кто же от кажется от звания ЧМ. Да наши девушки заставляли шевелиться , учить , новое. А конкуренцию составят японки, кореянки, причем соревноваться будут между собой, поскольку усложняются.
Вот поэтому в отсутствие россиян нельзя называть такие турниры «чемпионатами мира»..
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Black&White
Ну 36 место на ЧМ в сезоне 17/18 это совсем слабенько...Не знаю, в чем там причина, может в Сербии нет тренеров нужного уровня, или не хватает льда. Но это больше похоже на хобби, а не спорт.
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