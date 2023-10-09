Фигуристка Дубинина, выступающая за Сербию: «По российским спортсменам, безусловно, скучают. С ними больше азарта»

Фигуристка сборной Сербии заявила, что на соревнованиях скучают по россиянам.

– Как вам кажется, без России на международных соревнованиях стало скучнее? Или там радуются, что можно что-то выиграть в отсутствие россиянок?

– Ну, внутренне, наверное, все, кто на что-то претендует, все же радуются, что нет конкуренции. Но в целом по российским спортсменам, безусловно, скучают. С ними больше азарта.

Да и конкуренция двигает спорт вперед, поэтому понимают, что лучше пусть Россия скорее возвращается, чтобы остальные не расслаблялись.

– На ваш взгляд, российским фигуристам сейчас достаточно мотивации, чтобы кататься? Можете дать им какой-то совет?

– В данной ситуации федерация делает все возможное для сохранения мотивации у спортсменов. Это и денежные призы, и большое количество соревнований, которые проводятся в те же сроки, что и турниры ISU, болельщики параллельно их смотрят.

А касательно совета… В среде с такой большой конкуренцией, думаю, и не расслабишься, так что проблем с мотивацией быть не должно. И в конце концов они понимают, что рано или поздно вернутся на международную арену. В их же интересах быть к этому готовыми и сохранять форму, – сказала фигуристка Антонина Дубинина, выступающая за Сербию.