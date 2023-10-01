Расписание турнира Finlandia Trophy. Там выступят Губанова, Михара, Сато, Фурнье-Бодри и Соренсен
С 6 по 8 октября в Эспоо пройдет турнир по фигурному катанию Finlandia Trophy.
Finlandia Trophy
Эспоо, Финляндия
Расписание
6 октября, пятница
Пары, короткая программа
13.00
Мужчины, короткая программа
15.15
Женщины, короткая программа
18.45
7 октября, суббота
Танцы на льду, ритм-танец
12.00
Пары, произвольная программа
13.40
Мужчины, произвольная программа
16.15
8 октября, воскресенье
Танцы на льду, произвольный танец
14.00
Женщины, произвольная программа
15.55
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полный состав участников – на сайте ISU.
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