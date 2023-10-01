Расписание турнира Finlandia Trophy. Там выступят Губанова, Михара, Сато, Фурнье-Бодри и Соренсен

Теги танцы на льду Finlandia Trophy пары мужское катание женское катание ISU Challenger Фигурное катание

С 6 по 8 октября в Эспоо пройдет турнир по фигурному катанию Finlandia Trophy.

Finlandia Trophy

Эспоо, Финляндия

Расписание

6 октября, пятница

Пары, короткая программа

13.00

Мужчины, короткая программа

15.15

Женщины, короткая программа

18.45

7 октября, суббота

Танцы на льду, ритм-танец

12.00

Пары, произвольная программа

13.40

Мужчины, произвольная программа

16.15

8 октября, воскресенье

Танцы на льду, произвольный танец 

14.00

Женщины, произвольная программа

15.55

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полный состав участников – на сайте ISU. 

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1 комментарий

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Forever Alone
на воскресенье можно билеты не брать)
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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