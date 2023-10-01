Расписание турнира Finlandia Trophy. Там выступят Губанова, Михара, Сато, Фурнье-Бодри и Соренсен

С 6 по 8 октября в Эспоо пройдет турнир по фигурному катанию Finlandia Trophy.

Finlandia Trophy

Эспоо, Финляндия

Расписание

6 октября, пятница

Пары, короткая программа

13.00

Мужчины, короткая программа

15.15

Женщины, короткая программа

18.45

7 октября, суббота

Танцы на льду, ритм-танец

12.00

Пары, произвольная программа

13.40

Мужчины, произвольная программа

16.15

8 октября, воскресенье

Танцы на льду, произвольный танец

14.00

Женщины, произвольная программа

15.55

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полный состав участников – на сайте ISU.