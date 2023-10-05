«Как вам образ?» Камила Валиева посетила музыкальную премию «Жара»

Теги сборная России светская хроника женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева стала гостем музыкальной премии «Жара», которая проходит в Москве.

Фигуристка опубликовала фото в телеграм-канале. 

«Как вам образ?» – написала она.


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15 комментариев

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Anatiana
Какая же она застенчивая.
Искренне застенчивая. Не показушно, как некоторые, которые в красном платье за баранами бегают
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Perfectooo
Наконец-то не брюки..
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Девушка Безимени
здесь есть образ?
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private dancer
Так себе.
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asusp527
А здесь какой образ, стесняюсь спросить?..
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Девушка Безимени
Ответ Anatiana
Какая же она застенчивая. Искренне застенчивая. Не показушно, как некоторые, которые в красном платье за баранами бегают
застенчивый воришка (с)
+2
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22somebody22
Образ обычный,хорошо,что не в мамином костюме.
Ноги некрасивые.И на шпильках еле стоит.
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