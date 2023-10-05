«Как вам образ?» Камила Валиева посетила музыкальную премию «Жара»
Камила Валиева стала гостем музыкальной премии «Жара», которая проходит в Москве.
Фигуристка опубликовала фото в телеграм-канале.
«Как вам образ?» – написала она.
Камила Валиева стала гостем музыкальной премии «Жара», которая проходит в Москве.
Фигуристка опубликовала фото в телеграм-канале.
«Как вам образ?» – написала она.
Искренне застенчивая. Не показушно, как некоторые, которые в красном платье за баранами бегают
Ноги некрасивые.И на шпильках еле стоит.