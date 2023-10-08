Болельщики Валиевой из Китая разместили ролик с фигуристкой на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Теги сборная России видео женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Ролик с Камилой Валиевой показали на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Об этом сообщила китайская фан-группа фигуристки, опубликовав видео. Оно демонстрировалось на большом экране одного из зданий и включало в себя фрагменты из выступлений Валиевой.

В этом ролике спортсменка была названа «феноменом фигурного катания», «первой женщиной, исполнившей четверной на Олимпийских играх» и «новой королевой льда из России».

Щербакова, Трусова, Навка переносят проекты в Китай – что там за индустрия? Исследование Sports.ru

 

Материалы по теме

48 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ливия
Масштабно.
Пост Винсент Чжоу через 3-2-1..))
+48
-10
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RMandYNWA
Видео классное, и музыка, и подобранные кадры )
Отлично видно какая уверенность и сила появилась во взгляде у Ками.
Вот сейчас бы Болеро на нее село!
+27
-7
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маргарита В Сафронова
Ждӗм мегачжоу плач.
+20
-5
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lina Dzhanibek
Такая нужная сейчас поддержка от болельщиков, молодцы!
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kareglazaya
Винсента Чжоу разорвёт от злости, когда он это прочитает)))
+19
-6
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
Ролик очень классный!
+19
-6
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viktoria dek
Ответ grey9610212
весьма вовремя... товарищи, китайцы...вы чего "этим" добиваетесь?
В чем проблема? На Таймс - сквер любой человек может попросить разместить любой ролик, главное за это заплатить. На др Ани, Алины также их фанаты покупали право на размещение ролика!
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Меган и Чжоу мэру Ньо - Йорка сейчас пишут возмущённое письмо...
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viktoria dek
Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий скрыт
У Вас явно с русским языком проблемы, написано китайские поклонники Камилы разместили ролик! Фанаты Камилы из Китая это все сами оплатили!
+18
-10
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nina1212
Некоторые все еще утверждают что она 125 шторм катает. Даже в этом коротком ролике видно, как меняется Камила, и какие у нее разные образы
Очень интересно за ней следить
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юра Плисецкий
Респект китайским болельщикам. Умеют круто поддерживать.
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
U-hoho
Здорово ))
В «логове врага», так сказать, зажгли ))
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kontiolahti
Ответ RMandYNWA
Видео классное, и музыка, и подобранные кадры ) Отлично видно какая уверенность и сила появилась во взгляде у Ками. Вот сейчас бы Болеро на нее село!
100% - поставленная ‘на вырост’ программа сейчас была бы в самую пору, идеально! Мне кажется, болеро в её исполнении вот в данном моменте времени вообще пол-катка бы снесло…
Неизвестно, не сломается ли Камила после вердикта, но вот конкретно сейчас она на пике эмоциональной уверенности и силы, а это ключ к этой программе и вообще к этой музыке..
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислава Крюкова
Ответ Kool Charm
Комментарий скрыт
Как бы она участвовала в китайском шоу, если она не тренировалась 3 недели из-за разрыва сетчатки?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люблю Женьку
Странно, китайские болельщики и в Америке разместили 🤷‍♀️ Почему не в Пекине или Шанхае?
Представляю эмоции американских фигуристов командника 🤦‍♀️
+12
-9
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lapo Elkann
" Китайским болельщикам " хочется сказать , что такой подарок лучше игрушек и рамок для фото.
Но как жаль, если бы не печальная история на ОИ, Валиева не сходила бы с обложек самых известных журналов. Очень яркая и притягивает взгляд.
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Ответ Viktoria dek
У Вас явно с русским языком проблемы, написано китайские поклонники Камилы разместили ролик! Фанаты Камилы из Китая это все сами оплатили!
Хейтерство оно такое, оказывает пагубное влияние на мыслительные процессы.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Revery
Чжоу там еще в стратосферу на своём горящем стуле не улетел?)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий скрыт
Вратарь Лещук давеча сообщал, что удовольствие 500 долларов стоит.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
U-hoho
Ответ FanofKamilaValieva
Veni, vidi, vici , сказала Камила после ОИ 22 и оставила "Серых Кардиналов" и "Странные плановики" с пальцем в устье ! ✌ Я пропустил, сказать приятный подарок от болельщики Валиевой из Китая !
Ничего не понятно, но очень интересно ))
А вообще, спасибо большое!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lapo Elkann
Ответ Люблю Женьку
Странно, китайские болельщики и в Америке разместили 🤷‍♀️ Почему не в Пекине или Шанхае? Представляю эмоции американских фигуристов командника 🤦‍♀️
Не надо представлять , а то нервы будут на пределе, как у Чжоу или у Дюамель. Вам это надо ?
Лучше посмотрите внизу Алину в Ижевске, как она смотрит на свое фото и сразу станет приятно.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FanofKamilaValieva
Veni, vidi, vici , сказала Камила после ОИ 22 и оставила "Серых Кардиналов" и "Странные плановики" с пальцем в устье ! ✌
Я пропустил, сказать приятный подарок от болельщики Валиевой из Китая !
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Токарев
Ответ Kool Charm
Комментарий скрыт
she didn’t doping.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
grey9610212
Ответ Viktoria dek
В чем проблема? На Таймс - сквер любой человек может попросить разместить любой ролик, главное за это заплатить. На др Ани, Алины также их фанаты покупали право на размещение ролика!
пожалуйста, получим оправдательный по всем пунктам вердикт....хоть весь парк... но сейчас , зачем же... свору дразнить?
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Наталья Карлова
Отличный ролик! Очень яркие моменты прокатов представлены!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий