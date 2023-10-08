Болельщики Валиевой из Китая разместили ролик с фигуристкой на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Ролик с Камилой Валиевой показали на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Об этом сообщила китайская фан-группа фигуристки, опубликовав видео. Оно демонстрировалось на большом экране одного из зданий и включало в себя фрагменты из выступлений Валиевой.

В этом ролике спортсменка была названа «феноменом фигурного катания», «первой женщиной, исполнившей четверной на Олимпийских играх» и «новой королевой льда из России».

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