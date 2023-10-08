Болельщики Валиевой из Китая разместили ролик с фигуристкой на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Ролик с Камилой Валиевой показали на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Об этом сообщила китайская фан-группа фигуристки, опубликовав видео. Оно демонстрировалось на большом экране одного из зданий и включало в себя фрагменты из выступлений Валиевой.
В этом ролике спортсменка была названа «феноменом фигурного катания», «первой женщиной, исполнившей четверной на Олимпийских играх» и «новой королевой льда из России».
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Пост Винсент Чжоу через 3-2-1..))
Отлично видно какая уверенность и сила появилась во взгляде у Ками.
Вот сейчас бы Болеро на нее село!
Очень интересно за ней следить
В «логове врага», так сказать, зажгли ))
Неизвестно, не сломается ли Камила после вердикта, но вот конкретно сейчас она на пике эмоциональной уверенности и силы, а это ключ к этой программе и вообще к этой музыке..
Представляю эмоции американских фигуристов командника 🤦♀️
Но как жаль, если бы не печальная история на ОИ, Валиева не сходила бы с обложек самых известных журналов. Очень яркая и притягивает взгляд.
А вообще, спасибо большое!
Лучше посмотрите внизу Алину в Ижевске, как она смотрит на свое фото и сразу станет приятно.
Я пропустил, сказать приятный подарок от болельщики Валиевой из Китая !