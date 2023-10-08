Екатерина Петушкова: «Я сейчас катаюсь сама, поддерживаю форму и ищу нового партнера. Название тренерской группы пока не хотела бы озвучивать»

Фигуристка Екатерина Петушкова намерена продолжить карьеру.

18-летняя спортсменка выступала в паре с Евгением Маликовым и дважды становилась призером Гран-при-2021/22. Дуэт распался в 2023 году, а тренер Тамара Москвина сообщила об их уходе из спорта.

– Я сейчас катаюсь сама, поддерживаю форму и ищу нового партнера. Уже не в клубе Тамары Николаевны, занимаюсь в академии фигурного катания Санкт‑Петербурга. Мне трудно, потому что я высокая для парного катания. Но я не заканчиваю! Название тренерской группы пока не хотела бы озвучивать.

– Вам с Евгением пришлось расстаться из‑за несоответствия по росту?

– Точно не могу сказать. В августе прошлого года я упала с поддержки и получила серьезную травму головы. Долго лечилась, дома восстанавливалась. В итоге мы с Женей не успели хорошо подготовиться к сезону и на контрольных прокатах выступили не очень.

Вскоре нам объявили, что паре пришел конец. Жене начали искать новую партнершу. Весь прошлый сезон он катался, но, видимо, никого не нашли. Точно не знаю, но вроде бы Женя закончил со спортом.

– Вы пришли на Мемориал Панина‑Коломенкина. За кого болели?

– Я безумная фанатка Матвея Ветлугина. На турнире я была волонтером как представитель своего университета: открывала калитку перед выходом спортсменов на прокат, направляла их в кисс‑энд‑край и т. п. Выступления пар просто смотрела, любовалась, – рассказала Петушкова.