Мемориал Панина. Туктамышева, Семененко, Бойкова и Козловский выступили с показательными номерами, у Гуменника – Rammstein
7 октября фигуристы выступили на Мемориале Панина с показательными номерами.
Санкт-Петербург
Показательные выступления
Начало – 19:00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале «Студия-38».
Участники
Макар Игнатов (Сергей Лазарев – Scream)
Глеб Лутфуллин (Skin – Rag’n’Bone man)
Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев («Танцы на стеклах»)
Анна Коломенская – Артем Фролов (саундтрек к «Адмиралу»)
Анастасия Марасанова (Kovacs – My love)
Николай Угожаев (Sting – Shape of my heart)
Лев Лазарев (Ария мистера Икс)
Алиса Блинникова – Алексей Карпов (Charleston – Ken Gordon and Band)
Ирина Хавронина – Девид Нарижный (микс из песен Майкла Джексона)
Дмитрий Алиев («Седьмой лепесток»)
Анна Фролова (Sevdaliza – Shahmaran)
Варвара Черемных – Даниил Бутенко («Дождь в твоих черных глазах»)
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Mary Gu & МОТ – Холодно не будет)
Петр Гуменник (Rammstein – Mein Herz brennt)
Евгений Семененко (саундтрек к «Ромео и Джульетте»)
Елизавета Туктамышева (Sounduk – «Небо, я»)
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