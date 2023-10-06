Мемориал Панина. Туктамышева, Семененко, Бойкова и Козловский выступили с показательными номерами, у Гуменника – Rammstein

7 октября фигуристы выступили на Мемориале Панина с показательными номерами.

Мемориал Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Показательные выступления

Начало – 19:00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале «Студия-38».

Участники

Макар Игнатов (Сергей Лазарев – Scream)

Глеб Лутфуллин (Skin – Rag’n’Bone man)

Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев («Танцы на стеклах»)

Анна Коломенская – Артем Фролов (саундтрек к «Адмиралу»)

Анастасия Марасанова (Kovacs – My love)

Николай Угожаев (Sting – Shape of my heart)

Лев Лазарев (Ария мистера Икс)

Алиса Блинникова – Алексей Карпов (Charleston – Ken Gordon and Band)

Ирина Хавронина – Девид Нарижный (микс из песен Майкла Джексона)

Дмитрий Алиев («Седьмой лепесток»)

Анна Фролова (Sevdaliza – Shahmaran)

Варвара Черемных – Даниил Бутенко («Дождь в твоих черных глазах»)

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Mary Gu & МОТ – Холодно не будет)

Петр Гуменник (Rammstein – Mein Herz brennt)

Евгений Семененко (саундтрек к «Ромео и Джульетте»)

Елизавета Туктамышева (Sounduk – «Небо, я»)