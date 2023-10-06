Матвей Ветлугин: «Участвуя в шоу, немного потерял спортивную кондицию. Успели восстановить прыжочки, но прокатов не было совсем»
Матвей Ветлугин оценил свое выступление на Мемориале Панина, где занял 7-е место.
«Участвуя в шоу, я немного потерял спортивную кондицию. За неделю после возвращения с шоу мы успели восстановить прыжочки, но прокатов не было совсем.
Остается работать над тем, чтобы во второй половине программы ноги чувствовали себя хорошо.
Почему выступаю в том же костюме, что и в короткой? Статья расходов израсходовала себя после турнира по шоу‑программам», – сказал фигурист.
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