Матвей Ветлугин: «Участвуя в шоу, немного потерял спортивную кондицию. Успели восстановить прыжочки, но прокатов не было совсем»

Теги сборная России мужское катание Мемориал Панина Матвей Ветлугин Фигурное катание

Матвей Ветлугин оценил свое выступление на Мемориале Панина, где занял 7-е место.

«Участвуя в шоу, я немного потерял спортивную кондицию. За неделю после возвращения с шоу мы успели восстановить прыжочки, но прокатов не было совсем.

Остается работать над тем, чтобы во второй половине программы ноги чувствовали себя хорошо.

Почему выступаю в том же костюме, что и в короткой? Статья расходов израсходовала себя после турнира по шоу‑программам», – сказал фигурист. 

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2 комментария

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Katerina Sunny
Вот чем плохи эти шоу во время сезона вместо полноценных тренировок.
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+7
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Оксана
Это не есть хорошо. Прыжочки сами себя не восстановят.
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