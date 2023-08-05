Тамара Москвина: «Петушкова и Маликов ушли из спорта, занимаются учебой»

Спортивная пара Екатерина Петушкова – Евгений Маликов завершила карьеру.

Об этом сообщила тренер .

«Они переросли друг друга антропометрически, это природа. К сожалению, мы не смогли найти более высокого партнера для Кати и маленькую девочку для Жени. В итоге они оба ушли из спорта, занимаются учебой», – сказала Москвина.

Петушковой 18 лет, Маликову 22 года. В сезоне-2021/22 они завоевали серебро и бронзу на этапах юниорского Гран-при.