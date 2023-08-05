Тамара Москвина: «Петушкова и Маликов ушли из спорта, занимаются учебой»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Евгений Маликов Екатерина Петушкова Фигурное катание

Спортивная пара Екатерина Петушкова – Евгений Маликов завершила карьеру.

Об этом сообщила тренер Тамара Москвина.

«Они переросли друг друга антропометрически, это природа. К сожалению, мы не смогли найти более высокого партнера для Кати и маленькую девочку для Жени. В итоге они оба ушли из спорта, занимаются учебой», – сказала Москвина.

Петушковой 18 лет, Маликову 22 года. В сезоне-2021/22 они завоевали серебро и бронзу на этапах юниорского Гран-при.

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7 комментариев

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Всегда их так жалко было.. Не знаю почему, но чувствовалась какая-то обреченность в их прокатах. Мне всегда инстинктивно хотелось, чтобы у них что-то получилось, чтобы они что-то, пусть маленькое, выиграли - чтоб не расстраивались и поверили в себя.
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Жаль, когда по такой причине оба спортсмена заканчивают спортивную карьеру в столь юном возрасте. Удачи и успехов им в учёбе и в дальнейшей профессиональной деятельности.
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Жалко. Милая пара была
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К этому и шло, достаточно вспомнить их жуткое падение с поддержки на ПР в Саранске. Запомнилось, что Катя потом в КиКе принялась успокаивать Женю, хотя он же её уронил с высоты и ей в основном и досталось. Решение о расставании разумное, но жаль, что других партнеров не нашлось, ребята интересные, особенно Катя. При высоком, мощном партнере она могла стать украшением пары. Но Галлямовых на всех не хватает.
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Как же так, не нашлось ребятам новой пары.. Очень жаль
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Жаль, но это их выбор. (Удачи в, учебе!
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ох как жалко
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