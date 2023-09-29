Тарасова о будущем Валиевой: «Наше мнение в суде не учитывается. Поэтому чего мы будем просто воздух сотрясать?»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о будущем Камилы Валиевой.

Слушания по делу российской фигуристки в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходили с 26 по 28 сентября. Накануне стало известно, что слушания были отложены и продолжатся 9-10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации.

«Будет суд. Наше мнение в суде не учитывается. Поэтому чего мы будем просто воздух сотрясать?» – сказала заслуженный тренер СССР.

Вердикт суда по Валиевой нельзя оспорить. Мир признал эту независимость CAS после наказания лыжницы Лазутиной

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11 комментариев

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RouGE
Ну вот воздух сотрясать может и не надо, а вот взяли и по следам слов Дюамель накатали бы кляузу или обращение, или как там это юридически правильно. Она немало интересного наболтала - пусть разбираются, кто там смолу квасил, и что это на самом деле было. И самой Дюамель влепили бы за соучастие.
Правда в нынешней обстановке не влепили бы, но хоть задумались
+4
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Люблю Женьку
Это высказалась о будущем? 🤷‍♀️
А так то всё верно, что воздух сотрясать?
Вынесут дискву - закончит школу, поступит в физкультурный, пристроят куда нибудь.
Оправдают - значит ОЧ в команде поборется с пубертатом на радость фанатам.
+2
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Зулфира Мухаметшина
Ответ Wiley Fox
Да кто там с бабой Таней на проводе висит постоянно? И почему кому-то важно мнение этой колясочницы?
Кабы сам не превратился в лежащего ,в овоща.Бумеранг в действии
+3
-1
+2
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Алеся Ткаченко
А раньше зачем тогда сотрясали?
+1
0
+1
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Алексей Токарев
Звонки с бессмысленными вопросами, на которые ТАТ уже надоело отвечать.
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Железная Леди
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Все правильно говорит, по тарасовски. ачера сказала, что наши никогда допинг не принимали, а сегодня сожалеет, сто наше мнение не учли.
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Лемур
Ответ Назар Игорь
Татьяна Анатольевна дала задний ход, раньше была в первых рядах защитников Валиевой. Теперь отошла в сторонку. Где же принципиальность?
Она старенькая, она устала просто.
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Wiley Fox
Ответ Зулфира Мухаметшина
Кабы сам не превратился в лежащего ,в овоща.Бумеранг в действии
. давай я тебе мозг активирую

Я констатировал факт, что она колясочница

А ты с бумерангом своим лезешь. Ну, жди тогда. Шлем купи
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