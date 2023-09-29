Тарасова о будущем Валиевой: «Наше мнение в суде не учитывается. Поэтому чего мы будем просто воздух сотрясать?»

Татьяна Тарасова высказалась о будущем Камилы Валиевой.

Слушания по делу российской фигуристки в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходили с 26 по 28 сентября. Накануне стало известно, что слушания были отложены и продолжатся 9-10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации.

«Будет суд. Наше мнение в суде не учитывается. Поэтому чего мы будем просто воздух сотрясать?» – сказала заслуженный тренер СССР.

Вердикт суда по Валиевой нельзя оспорить. Мир признал эту независимость CAS после наказания лыжницы Лазутиной