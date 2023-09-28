Тарасова о переносе слушаний по делу Валиевой: «Ничего страшного, мы два года ждали. Но вообще они делают что хотят»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг CAS женское катание ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о переносе слушаний по делу Камилы Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что слушания по делу Валиевой продолжатся 9 и 10 ноября.

«Ничего страшного, мы два года ждали. Но вообще они делают что хотят – одно дело по несколько раз, их бы детей так судили.

Издевательство, справедливости не стоит ждать. То, что они делают, несправедливо», – сказала Тарасова. 

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5 комментариев

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Doctor V
Ответ Большой Влад
РУСАДА не тянуло: на принятие решения ушло 11 месяцев, что является нормальным сроком для многих подобных дел, особенно для сложного дела, в котором на кону стояли олимпийские медали.
Дело простое: положительная проба. Положено до 6-ти месяцев, а надо бы месяц, но западная либероидность такая либероидность...
+1
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Ебздрогыч
Надо немного потерпеть (с)
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Doctor V
Русада тянуло дело ГОД...
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Katerina Sunny
Само слушание длилось всего три дня. Это доказательства стороны собирают по два года.
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