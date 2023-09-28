Тарасова о переносе слушаний по делу Валиевой: «Ничего страшного, мы два года ждали. Но вообще они делают что хотят»

Татьяна Тарасова высказалась о переносе слушаний по делу Камилы Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что слушания по делу Валиевой продолжатся 9 и 10 ноября.

«Ничего страшного, мы два года ждали. Но вообще они делают что хотят – одно дело по несколько раз, их бы детей так судили.

Издевательство, справедливости не стоит ждать. То, что они делают, несправедливо», – сказала Тарасова.