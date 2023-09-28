Тарасова о переносе слушаний по делу Валиевой: «Ничего страшного, мы два года ждали. Но вообще они делают что хотят»
Татьяна Тарасова высказалась о переносе слушаний по делу Камилы Валиевой.
Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что слушания по делу Валиевой продолжатся 9 и 10 ноября.
«Ничего страшного, мы два года ждали. Но вообще они делают что хотят – одно дело по несколько раз, их бы детей так судили.
Издевательство, справедливости не стоит ждать. То, что они делают, несправедливо», – сказала Тарасова.
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