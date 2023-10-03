Тарасова о деле Валиевой: «Все нервы истрепали, рассматривают то, что не нужно рассматривать. Портят девочке жизнь»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что фигуристке Камиле Валиевой портят жизнь.

9-10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) продолжатся слушания по допинг-делу российской спортсменки.

«Все нервы истрепали, рассматривают то, что не нужно рассматривать. Потому что там нет никакого дела. Портят девочке жизнь.

Я не понимаю, что они хотят. Она действительно фигурный гений, она может все, она с этим родилась – нельзя научить тому, что умеет она. Они хотят, чтобы у них в странах это рождалось, а не у нас.

Потому что если она у нас будет, мы будем их побеждать. Всегда», – цитирует Тарасову пресс-служба Первого канала.

Вердикт суда по Валиевой нельзя оспорить. Мир признал эту независимость CAS после наказания лыжницы Лазутиной

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14 комментариев

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Руслан Карелов
Подумаешь, допинг употребляла как не в себя. Но вы закройте на это глаза
С чем , с чем родилась? С триметазидинкой в руках?!
+25
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Александр Скворцов
Жизнь девочке портит она сама и её окружение.
+20
-3
+17
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RS919
Зашибись... Теперь за это наградить надо? Так-то фактически это было мошенничество в крупных размерах!
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Daishi
>Они хотят, чтобы у них в странах это рождалось, а не у нас.

Там вроде дело по допингу, а не по евгенике и не по забору генетического материала у гражданки Валиевой в целях укрепления генофонда.))
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scorp19
Если она девочка - пусть в школу идёт в куклы играет. а в спорте это спортсмен как и все.
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Злобный Конь
Ну раз девочка - пусть в куклы играет дома
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Синяя Кровь
они еще и путина хотят забрать себе.
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Дениса
Все все знают, но говорят по одной методичке, жиери и врач пичкали 15 ребёнка тмз, не без разрешения мамаши, попались, этери отбелили, она свободно разгуливает по миру, врач отрёкся, а что камила подарили девочке деньжат и пряники за молчание
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Девушка Безимени
берегите себя
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Katerina Sunny
Когда девочке ставили ПП по мотивам ОИ, то, конечно, не мучили. А когда вызывают на заседания по делу, в котором не могут разобраться уже два года, пока другие ждут свои медали, то это, конечно, мучения.
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thelittlecreature
ТАТ перепутала, это Жулин любитель рассматривать то, что не надо
Валиева у неё видимо в четвёртом тулупе из матери вылетела и сразу во вращение комбинированное
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Маргарита Михайловна
Валиевой надо было во всём сознаться и раскаяться. Тогда бы уже и срок дисквалификации истёк.
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natali5228
Ответ Маргарита Михайловна
Валиевой надо было во всём сознаться и раскаяться. Тогда бы уже и срок дисквалификации истёк.
Тренерка не разрешит. И пряники отберут
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