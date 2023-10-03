Тарасова о деле Валиевой: «Все нервы истрепали, рассматривают то, что не нужно рассматривать. Портят девочке жизнь»
Татьяна Тарасова считает, что фигуристке Камиле Валиевой портят жизнь.
9-10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) продолжатся слушания по допинг-делу российской спортсменки.
«Все нервы истрепали, рассматривают то, что не нужно рассматривать. Потому что там нет никакого дела. Портят девочке жизнь.
Я не понимаю, что они хотят. Она действительно фигурный гений, она может все, она с этим родилась – нельзя научить тому, что умеет она. Они хотят, чтобы у них в странах это рождалось, а не у нас.
Потому что если она у нас будет, мы будем их побеждать. Всегда», – цитирует Тарасову пресс-служба Первого канала.
Вердикт суда по Валиевой нельзя оспорить. Мир признал эту независимость CAS после наказания лыжницы Лазутиной
С чем , с чем родилась? С триметазидинкой в руках?!
Там вроде дело по допингу, а не по евгенике и не по забору генетического материала у гражданки Валиевой в целях укрепления генофонда.))
Валиева у неё видимо в четвёртом тулупе из матери вылетела и сразу во вращение комбинированное