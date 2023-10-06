Мишин о возможном допуске российских фигуристов: «Надеяться надо. Вот и все»

Теги сборная России ISU Алексей Мишин Елизавета Туктамышева женское катание контрольные прокаты Фигурное катание

Заслуженный тренер России Алексей Мишин высказался о надежде на допуск российских фигуристов к международным турнирам.

Соответствующий вопрос был включен в повестку заседания совета Международного союза конькобежцев (ISU) на 6-8 октября.

– Сейчас в ISU начались заседания по вопросу допуска россиян до международных стартов. Есть ли шанс? 

– Надеяться надо. Вот и все.

– Елизавета Туктамышева после контрольных прокатов заявила, что находится в поиске мотивации. Значит ли это, что настроения в группе все-таки пессимистичны?

– Формально анализируя ситуацию, интерес должен снижаться. Но по факту этого не происходит. Это какой-то парадокс. 

– Хватит ли нам терпения на третий сезон?

– Я начал тренировать в 70-м году. 53 года – думаю, выдержим и 54-й, – ответил Мишин.

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3 комментария

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Tacciana
Мишин - мастер интересных ответов на банальные вопросы
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0
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AllaS
Ну, что действительно ещё ответить . На авось надейся и сам не плошай
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Dina2
Его спросили, он ответил. Но чего можно ждать от usu. Допуск без гимна, это очередная подачка с барского стола. Уважение к себе есть? Пора бы вспомнить и об этом.
+2
-1
+1
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