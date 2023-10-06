Мишин о возможном допуске российских фигуристов: «Надеяться надо. Вот и все»
Заслуженный тренер России Алексей Мишин высказался о надежде на допуск российских фигуристов к международным турнирам.
Соответствующий вопрос был включен в повестку заседания совета Международного союза конькобежцев (ISU) на 6-8 октября.
– Сейчас в ISU начались заседания по вопросу допуска россиян до международных стартов. Есть ли шанс?
– Надеяться надо. Вот и все.
– Елизавета Туктамышева после контрольных прокатов заявила, что находится в поиске мотивации. Значит ли это, что настроения в группе все-таки пессимистичны?
– Формально анализируя ситуацию, интерес должен снижаться. Но по факту этого не происходит. Это какой-то парадокс.
– Хватит ли нам терпения на третий сезон?
– Я начал тренировать в 70-м году. 53 года – думаю, выдержим и 54-й, – ответил Мишин.
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