Светлана Журова: «Не питаю особых иллюзий в отношении решений совета ISU. Весь мир фигурного катания втихаря будет восхищаться чемпионатом России»

Светлана Журова заявила, что не питает иллюзий насчет совета ISU.

6-8 октября в Лозанне пройдет совет Международного союза конькобежцев (ISU), где могут рассмотреть допуск российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

«Уверена, что мы будем в меньшинстве на совете ISU, поэтому не питаю особых иллюзий в отношении его решений. Если бы в совете голосовали все страны – это одно, а здесь решения будут приниматься большинством, и оно довольно ангажировано.

Но если они надеются, что для нас будет критичен наш недопуск, что мы перестанем наш резерв поддерживать, что у нас все на Олимпиаду заточено и никакие другие старты нас не волнуют, то это совсем не так, и мы должны это продемонстрировать.

Второй вопрос – даже если нас допустят на определенные старты, то мы сегодня прекрасно видим, как страны идут по пути шантажа. Они заявляют – даже если вы допустите русских, мы не пустим их в свои страны, мы будем бойкотировать соревнования с их участием.

Что в этом случае делает МОК (Международный олимпийский комитет)? Он декларирует, что во имя спасения олимпийского движения надо чем-то жертвовать и жертвует нами.

Думаю, и наши спортсмены не сильно питают надежды по поводу решений ISU. Все они тренируются, готовятся к внутренним стартам, стараясь не обращать внимания на происходящее. Я уверена, что весь мир фигурного катания втихаря будет смотреть и восхищаться чемпионатом России по фигурному катанию.

В конькобежном спорте и шорт-треке у нас есть лидеры, которые всегда будут задавать высокий уровень. Мы понимаем, какого уровня результат показываем, за какое время надо пробежать ту или иную дистанцию, чтобы в любой момент конкурировать с результатами наших зарубежных соперников», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.