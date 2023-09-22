«Лучший прокат из тех, что я видел. Она очень погрузилась в свой образ и погрузила всех зрителей». Энберт о новой короткой Туктамышевой

Александр Энберт заявил, что Туктамышева вдохновенно откатала короткую программу.

На контрольных прокатах фигуристка выступила с программой под песню «Небо я» группы Sounduk.

«Как раз Лизину программу я видел здесь, в Сочи, поэтому на контрольных прокатах для меня это был не первый просмотр. Я уже знал музыку и видел постановку, но именно на прокатах очень вдохновенно откатала.

Это был действительно лучший прокат из тех, что я видел. Она сама очень погрузилась в свой образ и погрузила всех зрителей.

За свою долгую карьеру Лиза перепробовала уже много всего, но я думаю, что выбор такой короткой программы можно назвать новшеством. Лиза выбрала интересную песню и смогла передать всю ее необычность.

По поводу двух лирических программ – Лиза произвольную не меняла, поэтому такое наложение стилей получилось.

Да, есть определенная похожесть, но учитывая, что эти программы она катает в два разных дня, получается, что смотришь сначала хорошую короткую программу, а затем хорошую произвольную.

Мне нравится ее произвольная программа, она классно смотрелась и в прошлом году, и в этом. Да, еще не все элементы готовы, но я уверен, что все будет хорошо», – сказал призер чемпионата мира-2019 в парном катании.

Туктамышева о платье для короткой: «Красная ленточка в конце – символ надежды, которой уже нет. Я ее из души у себя достаю, улетая к любимому в небо»