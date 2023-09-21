Елизавета Туктамышева: «Я вхожу в сезон. Сейчас откатаю шоу, и у меня будет почти месяц, чтобы привести себя в форму»

Фигуристка Елизавета Туктамышева подтвердила, что продолжит соревноваться.

– Ты говорила, что у тебя были сомнения насчет выступления на соревнованиях. Есть ли у тебя какой-то дедлайн, когда ты хочешь принять решение относительно этого?

– Я вхожу в сезон. Сейчас откатаю шоу, и у меня будет почти месяц, чтобы привести себя в форму, это достаточно много времени для меня.

И на шоу я тоже не буду терять ту форму, которая есть, буду кататься тут ежедневно (на шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи – Sports.ru). В планах выступить на третьем и шестом этапах Гран-при в Красноярске и Москве.

– Ты обсуждала с Мишиным свои сомнения?

– Алексей Николаевич вряд ли может заставить меня что-то делать. Все идет от моих внутренних ощущений. Но если что-то произойдет, то я, естественно, буду с ним это обсуждать.

Это наше общее дело, мы с ним давно вместе работаем. Не будет так, что все, я больше не хочу, заканчиваю, до свидания. Все будем решать в диалоге, – сказала чемпионка мира 2015 года.

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