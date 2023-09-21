Елизавета Туктамышева: «Я вхожу в сезон. Сейчас откатаю шоу, и у меня будет почти месяц, чтобы привести себя в форму»

Теги сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева женское катание ледовые шоу Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигуристка Елизавета Туктамышева подтвердила, что продолжит соревноваться.

– Ты говорила, что у тебя были сомнения насчет выступления на соревнованиях. Есть ли у тебя какой-то дедлайн, когда ты хочешь принять решение относительно этого?

– Я вхожу в сезон. Сейчас откатаю шоу, и у меня будет почти месяц, чтобы привести себя в форму, это достаточно много времени для меня.

И на шоу я тоже не буду терять ту форму, которая есть, буду кататься тут ежедневно (на шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи – Sports.ru). В планах выступить на третьем и шестом этапах Гран-при в Красноярске и Москве.

– Ты обсуждала с Мишиным свои сомнения?

– Алексей Николаевич вряд ли может заставить меня что-то делать. Все идет от моих внутренних ощущений. Но если что-то произойдет, то я, естественно, буду с ним это обсуждать.

Это наше общее дело, мы с ним давно вместе работаем. Не будет так, что все, я больше не хочу, заканчиваю, до свидания. Все будем решать в диалоге, – сказала чемпионка мира 2015 года.

Как дела у Туктамышевой перед 13-м сезоном в карьере? Десятки шоу, заплывы с акулами и встреча с шаманами инков

13 комментариев

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Александр Шульгин
Ответ Oleandra
Что-то пообещали видимо.. грибы корзинами?
Туктамышева тоже федерации она сейчас нужна как никогда, Щербакова и Трусовой отказались хотя им тоже наверняка предлагали много что, теперь надежда только на Туктамышеву. Федерация понимает что Валиеву забанят, надо как то привлекать людей на стадионы и к телевизору вот и стараются.
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L.France
Надеюсь, Елизавета разбудит свою мотивацию и посоревнуется еще в этом сезоне...
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Капитан Немо
Ждёмс.
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UVR
Лиза, дорогая ещё сезон пожалуйста посоревнуйся. Любим, болеем , ждём
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Tatiana Klm
Ура! Ждём! Какая молодец!
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Виктория Устинова
Лиза, ждём!
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Капитан Немо
Ответ Oleandra
Что-то пообещали видимо.. грибы корзинами?
Вам лучше известно)
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imaxim
Дай бог к ЧР соберёт себя
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Katerina Sunny
Если Лизу заявили на этапы, то скорее всего на них будет. А по их результатам будет рассматривать ЧР.
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Александр Шульгин
Ну и хорошо, посмотрела на форму остальных на открытых прокатах поняла что все не в форме и приняла правильное решение
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Дружба11
Наша ты Драгоценная Лизочка!!!Радость души нашей!!!Верил!Готовься ответственно и полноценно!
Мотивация-любовь Зрителя и твой жизненный Путь,твоя история не закончена,а только начинается.
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Anneta28
Ответ Oleandra
Что-то пообещали видимо.. грибы корзинами?
Все-таки федра упала Лизе в ноги, как я и предполагала. ))) Потому что они не дураки и понимают, что на петросянах с акатьевыми далеко не уедешь.
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