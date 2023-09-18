Татьяна Мишина: «Туктамышева – взрослый человек, который взвешивает свои силы. Нет такого, что Мишин будет ее уговаривать выступать»

Теги сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева женское катание Татьяна Мишина Фигурное катание

Татьяна Мишина высказалась о выступлениях Туткамышевой в новом сезоне.

«Если Лиза оставила вопрос об участии в соревнованиях отрытым, значит, она посчитала, что так нужно. Она, видимо, по своему состоянию, самочувствию и в целом какой-то ситуации вокруг — как возможно соревноваться, в какой готовности соперницы — будет принимать решение.

В данной ситуации Алексей Мишин может ее поддерживать, хотя он всегда ее настраивал на спорт, на участие. Он всегда говорил, что надо, что она сможет.

Но сейчас Лиза достаточно взрослый человек, который взвешивает свои силы. Нет такого, что Алексей будет специально ее уговаривать выступать. Поэтому вопрос об участии Лизы на соревнованиях немного открытый», — сказала Мишина. 

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10 комментариев

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Ирина Иванова
Немного открытый вопрос - это значит, что окончательное решение не принято и заявлять о пропуске сезона/завершении карьеры Лиза на данный момент не готова.
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Дружба11
Отлично,что открытый вопрос, Лизик думку думает.
Татьяна Николаевна, Вы как всегда дипломатичны и это хорошо.Здоровья и Успехов на сезон со спортсменами с любимой и драгоценнной Лизой!!!
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Alla Belova
Самая горячая поддержка Лизе, как хочется видеть на соревнованиях эту взрослость, зрелость, женственность.
Похоже, что и прыгает Лиза легче и выше, чем раньше, и катается легче и плавнее.
Это мастерство.
Лиза, пожалуйста, не уходи.
Хотя бы периодически выступай на соревнованиях!!!
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UVR
Лиза, мы тебя любим и примем любое твоё решение, но все равно просим, давай ещё сезон, очень ждём.
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Алена Иванова
Мне кажется здесь федерация как то должна Лизу поддержать. Пусть даже финансово . Раз уж её вечно объявляют как самую долгоиграющую фигуристку в нашем ФК. , должны быть заинтересованы чтобы Лизон ещё чутка покатала. У неё прям вообще пропала мотивация. Да и проги прям не способствую настроению.
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Дружба11
Ответ UVR
Лиза, мы тебя любим и примем любое твоё решение, но все равно просим, давай ещё сезон, очень ждём.
Присоединяюсь и молюсь за это развитие событий.
Такая прога классная на КП и ПП сказочное.
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sashafan2
Если Лиза не собирается идти в сезон, зачем было участвовать в контрольных прокатах?
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Tata777
Ответ Ирина Иванова
Немного открытый вопрос - это значит, что окончательное решение не принято и заявлять о пропуске сезона/завершении карьеры Лиза на данный момент не готова.
думаю все решат финансы..будет хорошее предложение от 1 канала еще сезон откатает
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Александр Шульгин
Ответ sashafan2
Если Лиза не собирается идти в сезон, зачем было участвовать в контрольных прокатах?
Она думает смотрит на соперниц, если будет также прлохо у них как на прокатах то выйдет в сезон. Понятно что не хочется ей быть не в тройке
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tanygavr
Ответ Александр Шульгин
Она думает смотрит на соперниц, если будет также прлохо у них как на прокатах то выйдет в сезон. Понятно что не хочется ей быть не в тройке
Ну на этапах у нее всегда будет шанс попасть на пьедестал
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