Татьяна Мишина: «Туктамышева – взрослый человек, который взвешивает свои силы. Нет такого, что Мишин будет ее уговаривать выступать»

Татьяна Мишина высказалась о выступлениях Туткамышевой в новом сезоне.

«Если Лиза оставила вопрос об участии в соревнованиях отрытым, значит, она посчитала, что так нужно. Она, видимо, по своему состоянию, самочувствию и в целом какой-то ситуации вокруг — как возможно соревноваться, в какой готовности соперницы — будет принимать решение.

В данной ситуации может ее поддерживать, хотя он всегда ее настраивал на спорт, на участие. Он всегда говорил, что надо, что она сможет.

Но сейчас Лиза достаточно взрослый человек, который взвешивает свои силы. Нет такого, что Алексей будет специально ее уговаривать выступать. Поэтому вопрос об участии Лизы на соревнованиях немного открытый», — сказала Мишина.