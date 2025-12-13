Валерия Лукашова: «Удалось полностью залечить травму. Я восстанавливаю все ультра-си, которые умела»

Фигуристка Лукашова: удалось залечить травму, восстанавливаю элементы ультра-си.

14-летняя фигуристка Валерия Лукашова рассказала, что полностью восстановилась после травмы.

Накануне Лукашова заняла 8-е место в финале Кубка Москвы среди юниорок, однако ранее пропустила серию Гран-при России. В межсезонье фигуристка перешла от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

– Что думаете о выступлении в произвольной программе на финале Кубка Москвы? Что сказали тренеры?

– В принципе, неплохо для вторых соревнований за сезон, но нужно работать дальше и желательно не косячить хотя бы на тройных. Тренеры отреагировали очень спокойно, очень позитивно. Похвалили, сказали, что бывают ошибки, надо работать дальше, и все будет хорошо.

– Говорили с ними по поводу падения с тройного акселя?

– Да, конечно. Это была случайность, потому что он в хорошей сейчас форме. Для первого раза, в принципе, неплохо.

– Как для себя оцените этот турнир?

– Достаточно хорошо. Два достойных проката, над которыми можно работать, и все будет хорошо.

– Была ли цель на этот старт? И есть ли план на сезон?

– Да, очень хотелось выехать тройной аксель. К сожалению, не получилось, но буду работать дальше. План на сезон, конечно, есть. Это попадание в сборную, выполнение элементов ультра-си.

– В начале сезона вы пропустили контрольные прокаты, потом еще и этапы Гран-при. Можете рассказать, что случилось?

– Да, у меня была травма, поэтому получилось так, что я не смогла выступить на этапах и контрольных прокатах.

– Как проходила реабилитация?

– Все хорошо, достаточно быстро восстановилась – и вот сразу же на соревнования. Удалось ли полностью залечить травму? Да, конечно. <...>

– Как вам не удалось опустить руки в такой трудный период?

– Потому что это дело всей моей жизни, и бросать на полпути всего лишь из-за травмы – это достаточно глупо.

– В данный момент какие элементы ультра-си вы изучаете, помимо тройного акселя?

– Я восстанавливаю все ультра-си, которые умела, – ответила Лукашова.

В прошлом сезоне Лукашова заняла 6-е место в финале Гран-при России среди юниорок, а также 7-е на юниорском первенстве страны.